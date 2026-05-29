La classifica FIMI settimana 22 2026 ha due titoli. Il primo è Tedua, che con Ryan Ted debutta al numero 1 sia in Top 100 Album sia in Top 20 Fisico. Il secondo è il flop, ormai certificato, dell’edizione 25 di Amici: quanto visto negli streaming nelle scorse settimane si replica sui dischi, nonostante date instore quotidiane.

Il vincitore Lorenzo Salvetti entra in Top 100 Album alla 52 con Stupida Vita. Sopra di lui, otto posizioni più in alto, c’èla sorpresa Angie: la seconda classificata debutta alla 44 con Sogni di Vetro. La distanza si ripete nel fisico, dove Angie è sesta e Salvetti ottavo. Gard non entra in Top 100 Album e si ferma alla 19 della classifica fisica con Lividi.

Nelle scorse settimane avevano mancato la Top 100 anche Plasma e Cate Lumina.

La colpa non è ovviamente dei ragazzi o del loro valore, ma di un programma che non è più in grado di valorizzarli tramite un percorso credibile, oltre che di canzoni discutibili.

Top 100 Album: Tedua debutta in vetta, Amici 25 sotto le aspettative

Esordio diretto al primo posto per Tedua con Ryan Ted (Epic / Sony Music). Scende al secondo Shiva con Vangelo, terzo è Samurai Jay con Amatore (Island / Universal Music), terza nuova entrata sul podio.

Risale al quarto Geolier con Tutto è Possibile. Tiene il quinto Olly con Tutta Vita (Sempre), all’83esima settimana di permanenza. Crolla Drake con Iceman: dal terzo al diciassettesimo in una settimana.

Sui tre di Amici 25: Lorenzo Salvetti vincitore alla 52, Angie alla 44, Gard fuori dai 100 nonostante le date instore quotidiane. Numeri in linea con quanto già successo negli streaming a Plasma e Cate Lumina.

Nuove entrate Top 100 Album settimana 22

#1 – Tedua – Ryan Ted (Epic / Sony Music)

– (Epic / Sony Music) #3 – Samurai Jay – Amatore (Island / Universal Music)

– (Island / Universal Music) #22 – Vegas Jones – Chic Nisello 2 (Universal Strategic / Universal Music)

– (Universal Strategic / Universal Music) #44 – Angie – Sogni di Vetro (EMI / Universal Music)

– (EMI / Universal Music) #52 – Lorenzo Salvetti – Stupida Vita (Warner Music)

– (Warner Music) #54 – Litfiba – 17 Re (40th Anniversary Edition) (Warner Music)

– (Warner Music) #93 – Alfa – Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe)

Top 20 Album FIMI – settimana 22 2026