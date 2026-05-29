29 Maggio 2026
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29 Maggio 2026

Classifiche FIMI settimana 22 2026: Tedua debutta in vetta, ma la notizia è il flop, ormai certificato, di Amici 25

Disastro discografico per Amici: Angie batte il vincitore Lorenzo Salvetti, che resta fuori dalla Top 50.

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Tedua e Lorenzo Salvetti sulla copertina dell'articolo Classifiche FIMI settimana 22 2026 di All Music Italia
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La classifica FIMI settimana 22 2026 ha due titoli. Il primo è Tedua, che con Ryan Ted debutta al numero 1 sia in Top 100 Album sia in Top 20 Fisico. Il secondo è il flop, ormai certificato, dell’edizione 25 di Amici: quanto visto negli streaming nelle scorse settimane si replica sui dischi, nonostante date instore quotidiane.

Il vincitore Lorenzo Salvetti entra in Top 100 Album alla 52 con Stupida Vita. Sopra di lui, otto posizioni più in alto, c’èla sorpresa Angie: la seconda classificata debutta alla 44 con Sogni di Vetro. La distanza si ripete nel fisico, dove Angie è sesta e Salvetti ottavo. Gard non entra in Top 100 Album e si ferma alla 19 della classifica fisica con Lividi.

Nelle scorse settimane avevano mancato la Top 100 anche Plasma e Cate Lumina.

La colpa non è ovviamente dei ragazzi o del loro valore, ma di un programma che non è più in grado di valorizzarli tramite un percorso credibile, oltre che di canzoni discutibili.

Top 100 Album: Tedua debutta in vetta, Amici 25 sotto le aspettative

Esordio diretto al primo posto per Tedua con Ryan Ted (Epic / Sony Music). Scende al secondo Shiva con Vangelo, terzo è Samurai Jay con Amatore (Island / Universal Music), terza nuova entrata sul podio.

Risale al quarto Geolier con Tutto è Possibile. Tiene il quinto Olly con Tutta Vita (Sempre), all’83esima settimana di permanenza. Crolla Drake con Iceman: dal terzo al diciassettesimo in una settimana.

Sui tre di Amici 25: Lorenzo Salvetti vincitore alla 52, Angie alla 44, Gard fuori dai 100 nonostante le date instore quotidiane. Numeri in linea con quanto già successo negli streaming a Plasma e Cate Lumina.

Nuove entrate Top 100 Album settimana 22

  • #1 – TeduaRyan Ted (Epic / Sony Music)
  • #3 – Samurai JayAmatore (Island / Universal Music)
  • #22 – Vegas JonesChic Nisello 2 (Universal Strategic / Universal Music)
  • #44 – AngieSogni di Vetro (EMI / Universal Music)
  • #52 – Lorenzo SalvettiStupida Vita (Warner Music)
  • #54 – Litfiba17 Re (40th Anniversary Edition) (Warner Music)
  • #93 – AlfaNon So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe)

Top 20 Album FIMI – settimana 22 2026

  1. TeduaRyan Ted (Epic / Sony Music) – NEW
  2. ShivaVangelo (Milano Ovest / Columbia)
  3. Samurai JayAmatore (Island / Universal Music) – NEW
  4. GeolierTutto è Possibile (Atlantic / Warner Music)
  5. OllyTutta Vita (Sempre) (Epic / Sony Music)
  6. SayfSantissimo (La Santa / Atlantic)
  7. Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos (Rimas Entertainment)
  8. Michael JacksonMichael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) (Legacy Recordings)
  9. BreshMediterraneo (Epic / Sony Music)
  10. Kid YugiAnche Gli Eroi Muoiono (EMI / Universal Music)
  11. MadameDisincanto (Sugar / Universal Music)
  12. Artie 5iveLa Bellavita (Trenches Records / Warner Records)
  13. Achille LauroComuni Immortali (Atlantic / Warner Music)
  14. GeolierDio Lo Sa – Atto II (Atlantic / Warner Music)
  15. JuliSolito Cinema (Epic / Sony Music)
  16. Sfera Ebbasta & ShivaSantana Money Gang (Cupido / Milano Ovest)
  17. DrakeIceman (Island / Universal Music)
  18. Michael JacksonThriller (40th Anniversary Edition) (Epic / Legacy Recordings)
  19. Michael JacksonNumber Ones (Epic / Legacy Recordings)
  20. Diss GachaNon è Solo Swag (Columbia / Sony Music)
Continua

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