7 Maggio 2026
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7 Maggio 2026

Gard, l’EP “Lividi” in uscita il 22 maggio: dopo Amici il debutto discografico

Sei tracce per Columbia, tra i quattro singoli già pubblicati durante il talent e due inediti.

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Gard in primo piano, foto promozionale per il debutto discografico con l'EP Lividi
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Gard pubblica il suo primo EP Lividi venerdì 22 maggio in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia/Sony Music.

Il cantautore genovese, classe 2007, debutta con un disco da sei tracce dopo essere arrivato fino alla settima puntata del serale dell’ultima edizione di Amici.

Il CD nella versione autografata è già disponibile in pre-order sullo store ufficiale di Sony Music da oggi, 7 maggio.

Chi è Gard, dal nonno e i cantautori genovesi al primo EP

Gabriele Gard è nato a Genova nel 2007. Si è avvicinato alla musica da bambino ascoltando i cantautori genovesi insieme al nonno, e quando il nonno è venuto a mancare ha smesso di cantare per un periodo. È tornato a farlo quasi per caso, una sera al karaoke con i genitori. Da lì il passo successivo, mettere mano alla scrittura.

L’incontro con Fulvio Masini di Unbox Studio è stato lo snodo per la costruzione del suo suono. Nell’estate 2025 Gard ha portato i primi brani sui palchi dei locali liguri, in parallelo all’iscrizione ad Amici, che lo ha ammesso e accompagnato fino alla settima puntata del serale.

In quei mesi ha pubblicato i quattro singoli che oggi confluiscono nell’EP Lividi, primo capitolo discografico ufficiale di un percorso che, come dichiara il titolo del disco, sta dentro un immaginario di rabbia, nostalgia e ferite recenti.
Cover dell'EP Lividi di Gard, primo progetto discografico in uscita il 22 maggio

Lividi: la tracklist tra i brani di Amici e i due inediti

Dei sei pezzi dell’EP, quattro sono già stati pubblicati durante il percorso ad Amici: Lacrime di fango, Dimmi che mi vuoi, Inferno e Precipitando.

Completano, aprendo e chiudendo la tracklist, gli inediti Lasciami gridare e Un passo.

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