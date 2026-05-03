Amici 25 ascolti settima puntata: il Serale del talent di Maria De Filippi vince la serata di sabato 2 maggio 2026 su Canale 5, superando Rai1 e Dalla Strada al Palco. Il programma resta primo nel sabato sera, ma scende sotto quota tre milioni e registra il dato più basso in spettatori tra le settime puntate del Serale raccolte dal 2002 a oggi.

La settima puntata di Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.35, ha raccolto 2.937.000 spettatori con il 22,2% di share. Su Rai1, Dalla Strada al Palco, trasmesso dalle 21.21 alle 24.14, ha ottenuto 2.711.000 spettatori pari al 19,3%.

Il vantaggio di Amici è di 226.000 spettatori e 2,9 punti di share. In seconda serata, Amici Buonanotte, in onda dalle 24.38 alle 25.25, è stato seguito da 1.237.000 spettatori con il 21,3%. La Festa continua con Dalla Strada al Palco, dalle 24.20 alle 24.48, si è fermato a 743.000 spettatori con l’11,7%.

Amici 25 ascolti settima puntata: il confronto con Rai1 premia Canale 5

La sfida del sabato sera si chiude ancora a favore di Canale 5. Amici mantiene la leadership contro il varietà di Rai1, con una distanza non enorme nei valori assoluti ma più netta nello share.

Il 22,2% conferma la tenuta del marchio nel prime time di Mediaset. Il dato va però letto insieme alla platea: meno di tre milioni di spettatori per una puntata arrivata ormai nella fase finale della gara.

Amici 25 cala rispetto alla settima puntata del 2025

Il confronto più immediato è con la scorsa stagione. La settima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda il 3 maggio 2025, aveva ottenuto 3.583.000 spettatori con il 25,9% di share.

Rispetto allo stesso appuntamento di un anno fa, Amici 25 perde 646.000 spettatori e 3,7 punti di share. Il calo è netto, soprattutto perché arriva in una fase della stagione in cui il Serale di solito tende a beneficiare della corsa verso la finale.

La lettura cambia se si guarda solo alla percentuale. Il 22,2% non è tra i risultati peggiori di sempre per una settima puntata. Il punto critico è il numero di telespettatori, ormai lontano dai livelli storici del programma.

Lo storico degli ascolti delle settime puntate del Serale di Amici

Come già fatto per le puntate precedenti di questa edizione, il confronto riguarda lo stesso appuntamento del Serale attraverso le varie stagioni. La tabella mette in fila le settime puntate dal 2002 al 2026. L’edizione 2020 non ha un dato corrispondente perché terminò dopo sei puntate.

Edizione Data Spettatori Share Note Amici 25 2 maggio 2026 2.937.000 22,20% Settima puntata Amici 24 3 maggio 2025 3.583.000 25,90% Settima puntata Amici 23 4 maggio 2024 3.697.000 25,40% Settima puntata Amici 22 29 aprile 2023 4.125.000 27,20% Settima puntata Amici 21 30 aprile 2022 4.370.000 26,27% Settima puntata Amici 20 1 maggio 2021 5.181.000 25,75% Settima puntata Amici 19 2020 Edizione terminata dopo sei puntate Settima puntata non disputata Amici 18 11 maggio 2019 4.136.000 23,13% Settima puntata Amici 17 19 maggio 2018 4.114.000 23,01% Settima puntata Amici 16 6 maggio 2017 4.214.000 21,36% Settima puntata Amici 15 14 maggio 2016 4.339.000 22,27% Settima puntata Amici 14 23 maggio 2015 4.680.000 21,89% Settima puntata Amici 13 10 maggio 2014 4.307.000 21,38% Settima puntata Amici 12 18 maggio 2013 4.717.000 22,77% Settima puntata Amici 11 12 maggio 2012 4.707.000 25,11% Finale ballo Amici 10 20 febbraio 2011 4.377.000 20,66% Seconda semifinale Amici 9 28 febbraio 2010 4.608.000 22,09% Settima puntata Amici 8 25 febbraio 2009 5.837.000 27,36% Settima puntata Amici 7 19 marzo 2008 5.952.000 25,95% Settima puntata Amici 6 25 febbraio 2007 5.784.000 29,13% Settima puntata Amici 5 12 marzo 2006 5.229.000 24,93% Settima puntata Amici 4 23 marzo 2005 5.305.000 26,64% Settima puntata Amici 3 25 aprile 2004 5.610.000 25,25% Settima puntata Amici 2 6 maggio 2003 4.471.000 17,05% Settima puntata Amici 1 30 aprile 2002 4.545.000 18,73% Settima puntata

Dal 2002 al 2026: la platea di Amici è cambiata

Nei primi anni Duemila il Serale si muoveva spesso sopra i cinque milioni di spettatori. Nel 2008 la settima puntata arrivò a 5.952.000, nel 2009 a 5.837.000, nel 2007 a 5.784.000. Anche dopo la trasformazione del mercato televisivo, Amici 20 nel 2021 aveva superato i 5,1 milioni.

Negli ultimi anni la curva si è abbassata. Amici 22 era ancora sopra i quattro milioni, Amici 23 e Amici 24 sono scesi sotto quella soglia, mentre Amici 25 si ferma a 2.937.000.

Il marchio resta forte nello share, ma la tv lineare intercetta meno pubblico rispetto al passato. Il dato è ancora più evidente su un programma seguito anche da una fascia giovane, abituata a recuperare clip, esibizioni e momenti chiave fuori dalla diretta.

Amici 25 ascolti: il percorso del Serale 2026

La settima puntata arriva dopo una stagione già segnata da una progressiva riduzione della platea. Amici 25 aveva aperto il Serale con 3.295.000 spettatori e il 23,8%, poi era salito nella seconda puntata a 3.361.000 spettatori con il 24,1%.

Nelle settimane successive il programma ha continuato a vincere il sabato sera, ma con numeri più bassi rispetto allo scorso anno. La sesta puntata, andata in onda il 25 aprile 2026, era già scesa a 2,88 milioni. La settima risale leggermente in spettatori, senza tornare sopra quota tre milioni.

Per recuperare il percorso completo degli ascolti di questa edizione: prima puntata, seconda puntata, terza puntata, quarta puntata, quinta puntata e sesta puntata.