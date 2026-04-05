Amici 25 ascolti terza puntata serale. Sabato 4 aprile 2026 è andata in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25esima edizione. Nella consueta sfida del sabato sera televisivo italiano, il talent show di Canale 5 si è confrontato ancora una volta con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Anche in questa occasione, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha mantenuto la leadership degli ascolti, pur registrando una lieve flessione rispetto alla settimana precedente.

Amici 25 ascolti terza puntata serale

La terza puntata del serale di Amici 25, trasmessa dalle 21:22 alle 00:40, ha incollato davanti al video 3.100.000 spettatori, totalizzando uno share del 23.2% (il segmento “Buonanotte” ha raccolto 1.194.000 spettatori con il 19.5%).

Dall’altra parte, su Rai1, Canzonissima ha intrattenuto 2.210.000 spettatori con uno share del 17.4% (dalle 21:23 alle 1:01). Rispetto alla seconda puntata (che aveva segnato 3.361.000 spettatori e il 24.1% di share), Amici perde circa 260.000 spettatori e quasi un punto di share.

Anche il competitor di Rai1, pur crescendo leggermente in valori assoluti, vede crollare lo share di ben due punti, indicando un allargamento della platea televisiva totale ma una maggiore dispersione del pubblico.

Amici, lo storico degli ascolti della terza puntata del serale

Analizzando i dati storici, il risultato di 3,1 milioni di spettatori conferma un trend al ribasso per la terza puntata del serale, posizionandosi come il dato meno performante in valori assoluti delle ultime edizioni. Per trovare un risultato simile bisogna tornare alle primissime edizioni del programma o all’edizione 16 (2017), che però si attestava su valori di share inferiori.

Ecco lo storico completo degli ascolti della terza puntata del serale di Amici in tutte le sue edizioni:

Amici 25 – 4 aprile 2026: 3.100.000 spettatori, 23.2%

– 4 aprile 2026: 3.100.000 spettatori, 23.2% Amici 24 – 5 aprile 2025: 3.858.000 spettatori, 27.94%

– 5 aprile 2025: 3.858.000 spettatori, 27.94% Amici 23 – 6 aprile 2024: 3.781.000 spettatori, 25.00%

– 6 aprile 2024: 3.781.000 spettatori, 25.00% Amici 22 – 1º aprile 2023: 3.831.000 spettatori, 26.15%

– 1º aprile 2023: 3.831.000 spettatori, 26.15% Amici 21 – 2 aprile 2022: 4.551.000 spettatori, 24.93%

– 2 aprile 2022: 4.551.000 spettatori, 24.93% Amici 20 – 3 aprile 2021: 5.754.000 spettatori, 27.41%

– 3 aprile 2021: spettatori, 27.41% Amici 19 – 13 marzo 2020: 4.345.000 spettatori, 18.51%

– 13 marzo 2020: 4.345.000 spettatori, 18.51% Amici 18 – 13 aprile 2019: 3.939.000 spettatori, 21.71%

– 13 aprile 2019: 3.939.000 spettatori, 21.71% Amici 17 – 21 aprile 2018: 3.792.000 spettatori, 21.55%

– 21 aprile 2018: 3.792.000 spettatori, 21.55% Amici 16 – 8 aprile 2017: 3.621.000 spettatori, 18.29%

– 8 aprile 2017: 3.621.000 spettatori, 18.29% Amici 15 – 16 aprile 2016: 4.530.000 spettatori, 22.07%

– 16 aprile 2016: 4.530.000 spettatori, 22.07% Amici 14 – 25 aprile 2015: 4.962.000 spettatori, 23.51%

– 25 aprile 2015: 4.962.000 spettatori, 23.51% Amici 13 – 12 aprile 2014: 4.244.000 spettatori, 20.32%

– 12 aprile 2014: 4.244.000 spettatori, 20.32% Amici 12 – 20 aprile 2013: 5.642.000 spettatori, 25.71%

– 20 aprile 2013: 5.642.000 spettatori, 25.71% Amici 11 – 14 aprile 2012: 4.526.000 spettatori, 21.17%

– 14 aprile 2012: 4.526.000 spettatori, 21.17% Amici 10 – 23 gennaio 2011: 4.093.000 spettatori, 19.61%

– 23 gennaio 2011: 4.093.000 spettatori, 19.61% Amici 9 – 31 gennaio 2010: 4.676.000 spettatori, 21.97%

– 31 gennaio 2010: 4.676.000 spettatori, 21.97% Amici 8 – 28 gennaio 2009: 5.384.000 spettatori, 23.02%

– 28 gennaio 2009: 5.384.000 spettatori, 23.02% Amici 7 – 17 febbraio 2008: 6.072.000 spettatori, 29.85%

– 17 febbraio 2008: 6.072.000 spettatori, Amici 6 – 28 gennaio 2007: 4.857.000 spettatori, 25.36%

– 28 gennaio 2007: 4.857.000 spettatori, 25.36% Amici 5 – 12 febbraio 2006: 4.779.000 spettatori, 22.14%

– 12 febbraio 2006: 4.779.000 spettatori, 22.14% Amici 4 – 17 febbraio 2005: 5.598.000 spettatori, 25.66%

– 17 febbraio 2005: 5.598.000 spettatori, 25.66% Amici 3 – 28 marzo 2004: 5.743.000 spettatori, 24.25%

– 28 marzo 2004: 5.743.000 spettatori, 24.25% Amici 2 – 8 aprile 2003: 3.962.000 spettatori, 14.55%

– 8 aprile 2003: 3.962.000 spettatori, 14.55% Amici 1 – 2 aprile 2002: 4.340.000 spettatori, 16.45%

Il calo degli ascolti è evidente se confrontato con gli anni d’oro del programma, ma va contestualizzato nella frammentazione attuale dell’offerta televisiva.

Nonostante la contrazione dei numeri assoluti, Amici resta il pilastro del sabato sera di Canale 5, garantendo all’ammiraglia Mediaset la vittoria nella fascia oraria più ambita dagli inserzionisti pubblicitari.

Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della fase finale e l’intensificarsi delle sfide tra gli allievi, si capirà se Amici 25 riuscirà a invertire questa tendenza al ribasso o se si stabilizzerà intorno a questi valori, comunque sufficienti per dominare il prime time del sabato sera italiano.