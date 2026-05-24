Antonello Venditti ha confermato la sua presenza al concerto evento di Ultimo a Roma Tor Vergata. Ospite a Domenica In, il cantautore romano ha raccontato che salirà sul palco il 4 luglio 2026, citando anche la sua partecipazione al concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico.

A quarantuno giorni da ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, l’evento entra così in una fase più concreta: non solo attesa per il live, ma anche primi segnali sulla programmazione e sugli ospiti che potrebbero far parte della serata.

Il live arriva in un momento centrale del suo percorso: il nuovo singolo Romantica è già fuori, mentre il nuovo album Il giorno che aspettavo arriverà il 19 giugno.

Annunciato nell’estate 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, l’evento di Tor Vergata è diventato in pochi mesi uno degli appuntamenti live più attesi del 2026.

Antonello Venditti ospite di Ultimo a Tor Vergata

La conferma è arrivata in tv, durante Domenica In. Antonello Venditti ha parlato dei prossimi impegni live e ha citato il concerto di Ultimo del 4 luglio a Tor Vergata.

Il dettaglio non è secondario: la presenza di Venditti apre il capitolo degli ospiti di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, finora non ancora comunicati ufficialmente in modo completo.

Lo stesso cantautore ha scherzato anche sulla logistica dell’evento, lasciando intendere la complessità di una macchina organizzativa pensata per accogliere oltre 250mila persone.

Ultimo Tor Vergata 2026: cos’è “La favola per sempre”

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE nasce come un grande raduno dedicato al pubblico che segue Ultimo fin dagli inizi. L’annuncio è arrivato il 10 luglio 2025 dal palco dello Stadio Olimpico, durante il decimo concerto della sua carriera nello stadio della Capitale.

La data scelta non è casuale: il 4 luglio richiama La favola, il primo concerto negli stadi dell’artista, andato in scena proprio il 4 luglio 2019.

Con Tor Vergata, Ultimo punta a trasformare un concerto in un evento collettivo costruito intorno alla sua fanbase e alla storia che ha condiviso con il pubblico negli ultimi anni.

La macchina organizzativa del concerto di Tor Vergata

Secondo quanto comunicato da Vivo Concerti, l’organizzazione del live è al lavoro da oltre un anno e coinvolge più di 3mila professionisti tra produzione, sicurezza, mobilità, logistica e gestione dell’area evento.

Il progetto coinvolge direttamente Roma Capitale, l’Università di Tor Vergata, ATAC, Trenitalia e diversi partner dedicati alla gestione dei trasporti e dei flussi del pubblico.

L’obiettivo è costruire un modello organizzativo per eventi live di grandi dimensioni, con particolare attenzione a viabilità, accessi, trasporti e permanenza nell’area di Tor Vergata.

Ultimo all’Università di Tor Vergata con Paolo Crepet

Nei giorni dell’uscita di Romantica, Ultimo è tornato all’Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti dell’ateneo in un appuntamento moderato da Paolo Crepet.

Durante l’incontro, il cantautore ha parlato del rapporto con la musica e del concerto del 4 luglio, definendolo una visione nata anni fa e arrivata ora alla sua realizzazione.

La prova generale aperta ai diversamente abili

Tra le iniziative annunciate per ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE c’è anche l’apertura della prova generale del 2 luglio alle persone diversamente abili che vorranno assistere all’anteprima del concerto.

Una scelta raccontata dallo stesso artista durante l’incontro a Tor Vergata, come gesto di vicinanza concreta verso una parte del suo pubblico.

Il nuovo album “Il giorno che aspettavo”

Il concerto di Tor Vergata arriverà poche settimane dopo l’uscita di Il giorno che aspettavo, il nuovo album di Ultimo, disponibile dal 19 giugno 2026.

Il disco contiene dieci tracce, tra cui i singoli già pubblicati Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica.

La tracklist de “Il giorno che aspettavo”

Il giorno che aspettavo

Qualcosa di bello

Romantica

Acquario

Questa insensata voglia di te

Quando dorme la città

Io non so

Cuore di plastica

Avevamo cent’anni

Ci siamo detti tutto

La possibile scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vergata

La scaletta ufficiale di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE non è stata ancora comunicata. Dopo la conferma di Antonello Venditti, resta aperto anche il capitolo ospiti, che potrebbe incidere sulla costruzione della serata.

Tra i pezzi attesi ci sono Piccola stella, I tuoi particolari, Alba, Pianeti, Buongiorno vita e i singoli pubblicati nel 2026.

La scaletta verrà aggiornata in avvicinamento al concerto del 4 luglio.

Biglietti e informazioni sul concerto

I biglietti per ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE risultano esauriti sui circuiti ufficiali. Secondo quanto comunicato dalla produzione, il concerto ha registrato 250mila biglietti venduti nelle prime ore di vendita.

L’evento è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Nei prossimi aggiornamenti saranno comunicate le informazioni ufficiali su viabilità, parcheggi, trasporti dedicati e accessi all’area di Tor Vergata.

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