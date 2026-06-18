19 Giugno 2026
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19 Giugno 2026

Ultimo, Il giorno che aspettavo: testo e significato della title track del nuovo album

Attesa, perdita e un "domani" che non si ferma mai: cosa racconta la traccia che apre il disco.

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Ultimo, copertina del singolo Il giorno che aspettavo con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico
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Testo e significato di IL GIORNO CHE ASPETTAVO, la title track del nuovo album di Ultimo, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni di distanza da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

La traccia che apre e dà il nome all’album  suona come una dichiarazione. Dieci brani in tutto, anticipati dai singoli ACQUARIO, QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE e ROMANTICA. La title track non era tra i pezzi diffusi prima dell’uscita: è uno dei volti nuovi del disco e quello su cui Ultimo ha scelto di poggiare l’intera narrazione.

UltimoIl giorno che aspettavo: il significato del brano

Il brano parte da una domanda che spiazza: cosa si prova a svegliarsi e perdere la voce proprio nel momento in cui si vorrebbe dire qualcosa al mondo. Da qui Ultimo costruisce un testo che si muove tutto sul confine tra assenza e attesa. Quello che non c’è più, scrive, forse non c’è mai stato. E il futuro lo cerca all’indietro, nel proprio passato.

Il ritornello è il cuore emotivo del pezzo. “Ricordami”, “portami a respirare”, “anche se non ci sei”: sono richieste rivolte a qualcuno che manca, intrecciate alla promessa di un risveglio. Il giorno che aspettavo non è un traguardo raggiunto, ma qualcosa che arriva nonostante la perdita, non al posto di essa.

Il testo di Il giorno che aspettavo

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Come ti senti se
Ti svegli un giorno
Perdi la voce
Per dire al mondo
Quello che non c’è più
Non c’è mai stato
Cerco il futuro
Nel mio passato

Oh
Anche se ho perso
Tutto per un momento
Ricordami
Oh
Anche se fa male
Portami a respirare
Anche se non ci sei
Mi sveglierò un giorno e
Quel giorno che aspettavo è qui

Ognuno ha la sua via
Ognuno crede
Io vedo il mare dentro un bicchiere
Perché mi sento bene
Quando esco senza una meta
Con la luna in alto
Vuoi dividere la vita oppure no?
Certo che però
Io adesso lo so

Oh
Anche se ho perso
Tutto per un momento
Ricordami
Oh
Anche se fa male
Portami a respirare
Anche se non ci sei
Mi sveglierò un giorno e
Quel giorno che aspettavo è qui

Domani sarà
Domani per sempre
Domani sarà
Quel giorno che aspettavi
Domani sarà
Domani per sempre
Domani sarà
Quel giorno che ti aspettavi

Crediti del brano

Titolo: Il giorno che aspettavo
Artista: Ultimo
Produzione: Ultimo, Yoshi
Album: Il giorno che aspettavo
Etichetta: Ultimo Records

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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