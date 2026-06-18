Testo e significato di IL GIORNO CHE ASPETTAVO, la title track del nuovo album di Ultimo, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni di distanza da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

La traccia che apre e dà il nome all’album suona come una dichiarazione. Dieci brani in tutto, anticipati dai singoli ACQUARIO, QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE e ROMANTICA. La title track non era tra i pezzi diffusi prima dell’uscita: è uno dei volti nuovi del disco e quello su cui Ultimo ha scelto di poggiare l’intera narrazione.

Ultimo – Il giorno che aspettavo : il significato del brano

Il brano parte da una domanda che spiazza: cosa si prova a svegliarsi e perdere la voce proprio nel momento in cui si vorrebbe dire qualcosa al mondo. Da qui Ultimo costruisce un testo che si muove tutto sul confine tra assenza e attesa. Quello che non c’è più, scrive, forse non c’è mai stato. E il futuro lo cerca all’indietro, nel proprio passato.

Il ritornello è il cuore emotivo del pezzo. “Ricordami”, “portami a respirare”, “anche se non ci sei”: sono richieste rivolte a qualcuno che manca, intrecciate alla promessa di un risveglio. Il giorno che aspettavo non è un traguardo raggiunto, ma qualcosa che arriva nonostante la perdita, non al posto di essa.

Il testo di Il giorno che aspettavo

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Come ti senti se

Ti svegli un giorno

Perdi la voce

Per dire al mondo

Quello che non c’è più

Non c’è mai stato

Cerco il futuro

Nel mio passato

Oh

Anche se ho perso

Tutto per un momento

Ricordami

Oh

Anche se fa male

Portami a respirare

Anche se non ci sei

Mi sveglierò un giorno e

Quel giorno che aspettavo è qui

Ognuno ha la sua via

Ognuno crede

Io vedo il mare dentro un bicchiere

Perché mi sento bene

Quando esco senza una meta

Con la luna in alto

Vuoi dividere la vita oppure no?

Certo che però

Io adesso lo so

Oh

Anche se ho perso

Tutto per un momento

Ricordami

Oh

Anche se fa male

Portami a respirare

Anche se non ci sei

Mi sveglierò un giorno e

Quel giorno che aspettavo è qui

Domani sarà

Domani per sempre

Domani sarà

Quel giorno che aspettavi

Domani sarà

Domani per sempre

Domani sarà

Quel giorno che ti aspettavi

Crediti del brano

Titolo: Il giorno che aspettavo

Artista: Ultimo

Produzione: Ultimo, Yoshi

Album: Il giorno che aspettavo

Etichetta: Ultimo Records