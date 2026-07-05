5 Luglio 2026
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5 Luglio 2026

Ultimo, il messaggio dopo Tor Vergata: la canzone di notte e il sogno del cinema

All'indomani del concerto record di Tor Vergata, Ultimo affida ai social un lungo messaggio.

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Ultimo di spalle sul palco di Tor Vergata davanti al pubblico, il giorno del concerto record del 4 luglio 2026
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Il giorno dopo il concerto dei record, Ultimo ha rotto il silenzio. All’indomani di Ultimo 2026 – La favola per sempre, il live andato in scena il 4 luglio a Roma Tor Vergata davanti a 250.000 persone, il cantautore ha affidato ai social un lungo messaggio per raccontare cosa ha provato e per annunciare due progetti nati proprio da quella notte: una nuova canzone e la volontà di portare lo spettacolo al cinema.

Il messaggio di Ultimo dopo Tor Vergata: “Siamo nella storia”

Un testo scritto di getto, in cui Niccolò Moriconi ripercorre le emozioni della serata partendo dal corpo, dalla tensione fisica provata sul palco. “Non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Quando, arrivando in elicottero, mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’, ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita”, ha scritto. Un livello di intensità che, ammette, farà fatica a metabolizzare: “La serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla”.

La canzone scritta di notte e il progetto al cinema

Nel messaggio arrivano anche due annunci concreti. Il primo riguarda un nuovo brano, nato nelle ore successive al concerto: “Stanotte, tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita”. Il secondo è un’idea per il futuro dello spettacolo: “Voglio portare questo spettacolo al cinema”, scrive Ultimo, lasciando intendere una possibile trasposizione sul grande schermo del live di Tor Vergata.

“Non smettete mai di credere nelle favole”

La chiusura del messaggio è un ringraziamento al pubblico, con la foga tipica del cantautore: “Voi siete dei grandi. Voi siete dei cazzo di grandi. Siamo nella storia. Ultimo, da oggi hanno capito tutti bene cosa vuol dire. Ultimo, noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire”. E poi la dedica finale: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”.

Per rivivere la serata trovate il nostro racconto del concerto dei record e la scaletta completa. Le parole degli altri artisti, da Vasco a Cremonini, sono invece raccolte nel nostro articolo dedicato, mentre tutti i numeri della carriera li trovate nel nostro approfondimento.

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