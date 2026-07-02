Testo e significato di RÀRECHE, il nuovo singolo di LA NIÑA, in uscita venerdì 3 luglio per Sugar Music. Il brano arriva su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, accompagnato dal videoclip su YouTube, e segna l’ingresso della cantautrice napoletana nel roster discografico di Sugar.

LA NIÑA, al secolo Carola Moccia, è una delle voci più riconoscibili della nuova canzone d’autore napoletana. Nel 2025 ha vinto la Targa Tenco come Miglior Album in Dialetto con Furèsta, il disco che ha consolidato la sua ricerca tra tradizione partenopea e sperimentazione. Con RÀRECHE si apre un nuovo capitolo del suo percorso, che il singolo inaugura proprio nel pieno del tour estivo che la sta portando sui palchi dei principali festival italiani ed europei.

Il brano, prodotto dalla stessa LA NIÑA insieme ad Alfredo Maddaluno e Matteo Parisi, si muove su un impianto folk e ruota attorno a un’immagine centrale: le radici. Il titolo in napoletano significa proprio radici, e da lì parte tutta la scrittura del pezzo.

LA NIÑA – RÀRECHE : il significato del brano

Al centro di RÀRECHE c’è il rapporto tra ciò che si vede e ciò che resta nascosto. Il fiore è la manifestazione visibile, le radici sono la parte invisibile ma viva, custode della memoria e dell’identità. Su questa immagine La Niña costruisce una riflessione sulla verità, sull’appartenenza e sulla storia collettiva, interrogandosi su ciò che precede ogni costruzione culturale e spirituale.

A raccontare la nascita del brano è la stessa artista:

“Sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l’ho solo eseguita. Mi hanno insegnato che ciò che vediamo fiorire porta con sé una storia nascosta di radici, resistenza e memoria.”

Il verso che racchiude il senso del pezzo è in dialetto, “Sott’ ‘a terra ‘e ràreche so’ vive”, sotto la terra le radici sono vive. L’idea è che un fiore possa essere spezzato dal vento, ma ciò che lo genera continua a esistere sotto la superficie, conservando la forza della memoria e della rinascita.

Un ruolo centrale lo hanno i cori, affidati a un coro di bambini. La voce infantile è pensata nella sua forza sorgiva, una voce che interroga sul futuro e allo stesso tempo costringe a ripensare il passato. La Niña ha costruito con i bambini uno scambio creativo che rende quelle voci non un semplice elemento sonoro, ma il cuore del brano: ciò che precede, ciò che resta, ciò che torna a germogliare.

RÀRECHE, la traduzione in italiano del testo di LA NIÑA

Si può spezzare un fiore in mezzo al vento

Ma il vento senza fiore odora di niente

Si può spezzare un fiore in mezzo al vento

Ma il vento senza fiore odora di niente

La voce di questo popolo

deve cantarla la verità

che il diavolo non vuole raccontare

Stelle cadute accendono il mare

Dove va la luna quando scompare?

Portate il bene facendo il male

Con la stessa rabbia di un animale

Vorrei, vorrei sapere

se viene prima la terra o la bandiera

Vorrei, vorrei sapere

se viene prima la croce o la preghiera

Si può spezzare un fiore in mezzo al vento

ma sotto la terra le radici sono vive

Ma il vento senza fiore odora di niente, di niente

Stelle cadute accendono il mare

Dove va la luna quando scompare?

Portate il bene facendo il male

Con la stessa rabbia di un animale

Il testo di RÀRECHE

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Se po spezzà ‘nu ciore

‘mmiéz’ ‘o viento

Ma ‘o viento senza ciore

addora ‘e niente

Se po spezzà ‘nu ciore

‘mmiéz ’ ‘o viento

Ma ‘o viento senza ciore

addor’ ‘e niente

A voce ‘e chistu popolo l’adda canta’

‘a verità ca ‘o diàvulo nun vo’ cunta’

Stelle cadute

appicciano ‘o mare

Addo va ‘a luna

quanno scumpare?

Purtate ‘o ‘bbène

facenno ‘o ‘mmàle

Cu ‘a stessa arràggia

‘e ‘n’ animale

Vurria

vurria sape’ si vene primma ‘a terra

o ‘a bannera

Vurria

vurria sape’ si vene primma ‘a croce

o ‘a preghiera

Se po spezzá ‘nu ciore

‘mmièz’ ‘o viento

ma sott’ ‘a terra ‘e ràreche so’ vive

Ma ‘o viento senza ciore

addora ‘e niente

‘e niente

Stelle cadute

appicciano ‘o mare

Addo va ‘a luna

quanno scumpare?

Purtate ‘o ‘bbène

facenno ‘o ‘mmàle

Cu ‘a stessa arràggia

‘e ‘n’ animale

Il tour estivo e il passaggio a Sugar

L’uscita di RÀRECHE si colloca nel cuore del tour estivo, prodotto da OTR Live, che sta portando La Niña nei festival italiani ed europei. Tutte le date e le informazioni sui biglietti sono nel nostro articolo dedicato al Furèsta Ita Tour 2026.

Il singolo segna anche una novità sul fronte discografico. Dopo gli anni in BMG, che aveva pubblicato l’album Furèsta e i singoli precedenti, La Niña entra nel roster discografico di Sugar Music. L’artista era già autrice Sugar Music Publishing fin dall’album di debutto Vanitas, quindi l’ingresso in Sugar consolida e amplia una collaborazione editoriale già avviata, estendendola ora anche alla parte discografica.

Crediti del brano

Titolo: RÀRECHE

Artista: LA NIÑA

Autori: Alfredo Maddaluno, Carola Moccia

Produzione artistica: LA NIÑA, Alfredo Maddaluno, Matteo Parisi

Genere: Folk

Etichetta: Sugar Music

Edizioni: Sugarmusic Publishing / BMG Rights Management Italy