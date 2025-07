La Niña porta Furèsta in tour anche in Europa

Nel pieno del successo del Furèsta Tour estivo, La Niña annuncia una nuova serie di concerti nei club e teatri italiani ed europei per l’autunno e inverno 2025.

Un viaggio musicale che attraverserà Italia ed Europa. Dopo i sold out estivi del Furèsta Tour, La Niña porterà in scena uno show inedito con la nuova tournée indoor Furèsta Europa, prodotta da OTR Live.

La prima data è fissata per il 9 ottobre al Modus di Berlino, seguita da Bruxelles, Londra, Madrid, Barcellona e poi da numerose tappe italiane tra cui Firenze, Milano, Bologna, Napoli, Padova, Venaria Reale e Molfetta. Alcune tappe – come quella di Roma – sono ancora in fase di definizione.

Uno show che fonde elettronica, tradizione e teatralità

Ispirato all’universo musicale e simbolico del disco Furèsta (BMG), lo spettacolo porterà sul palco l’anima artistica di La Niña in una nuova forma live, intensa e contaminata. Sarà accompagnata dal produttore Alfredo Maddaluno e da una band polistrumentista tra tamburi a cornice, nacchere, mandolino, clavicembalo, percussioni e flautino, in un impasto sonoro che mescola elettronica, folk, e richiami alla tradizione mediterranea.

La Niña il tour Furèsta Europa

9 ottobre 2025 – Modus – Berlino

11 ottobre 2025 – Pilar VUB – Bruxelles

12 ottobre 2025 – O2 Academy Islington – Londra

26 ottobre 2025 – Sala Villanos – Madrid

27 ottobre 2025 – Razzmatazz – Barcellona

6 novembre 2025 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

12 novembre 2025 – Fabrique – Milano

20 novembre 2025 – Gemini Extra – Bologna

26 novembre 2025 – Casa della Musica – Napoli

5 dicembre 2025 – Rennes (Francia) – venue TBA

11 dicembre 2025 – Hall – Padova

13 dicembre 2025 – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)

Data TBA – Roma – venue TBA

19 dicembre 2025 – Eremo Club – Molfetta

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI