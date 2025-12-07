Gli Eugenio in Via di Gioia tornano con una dichiarazione d’amore: “Facciamo a Metà”

Eugenio in Via di Gioia, Facciamo a Metà: significato del testo del nuovo singolo.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Carosello Records, Facciamo a Metà è il nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia, nonché il capitolo conclusivo dell’album L’Amore è Tutto (qui la nostra video-intervista).

Il brano chiude dunque un cerchio e non è altro che il risultato concreto di tre anni di scrittura e vita, che si condensano in un messaggio semplice e potente: l’amore è fatto di gesti condivisi e imperfetti e si rivela proprio nel modo in cui ci si regge a vicenda.

Possiamo allora pensare a Facciamo a Metà come a un momento speciale in cui tutte le sfumature dell’amore narrate all’interno del disco si traducono in una dichiarazione d’amore: quell’atto capace di rivoluzionare la vita di chi lo compie e di chi lo riceve, il filo invisibile che lega tutto ciò che siamo e tutto ciò che possiamo diventare.

Gli Eugenio in Via Di Gioia lo presenteranno per la prima volta dal vivo durante il concerto – organizzato da Magellano Concerti – in programma domenica 28 dicembre al Teatro del Parco di Mestre.

“FACCIAMO A METà”: IL VIDEOCLIP

Qui, di seguito, il videoclip del brano, con protagonisti Greta Ferro e Giancarlo Commare, che vanta la regia di Filippo Rolfi e Federico Borsoni.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA, “FACCIAMO A METà”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano è una celebrazione dell’intimità ordinaria e del fatto che la felicità, anche se nessuno può comprenderla, si può scorgere facendo a metà.

Facciamo a Metà ruota così attorno a una relazione che non ha bisogno di eroismi, mettendo piuttosto in dubbio il mito della perfezione e trasformando l’ordinario in un qualcosa di prezioso, che fa da contraltare all’ossessione estetica, performativa e competitiva che divora i social e le relazioni.

Ma non è tutto! Dentro questa cornice si inserisce infatti anche il tema della riscoperta della cura reciproca e l’idea che la felicità – oggi – passi più dalle micro-alleanze quotidiane che dai grandi gesti.

Attraverso questo brano, gli Eugenio in Via di Gioia ribadiscono poi quanto, in un’epoca individualista, sia fondamentale la coesione e la collaborazione, con “facciamo a metà” come antidoto culturale al “fai da te della sopravvivenza”.

E infine, il brano non può non dare spazio a un’insicurezza diventata ormai generazionale e al conseguente bisogno di sostenibilità emotiva.

TESTO DEL BRANO

Non sarò mai pettinato, puntuale

Non sarai mai grande

E forte per tuo padre

Ma se c’è una bomba dentro casa

Noi tagliamo insieme il filo verde

Cambiamo il rubinetto quando perde

Non mi spaventa niente con te

Quando pioverà davanti a noi

Salteremo il fango insieme

Non parlo mai d’amore

Ma con te mi viene

Se ti guardo

Penso che per ogni

Passo, pianto, inverno

Ci sei sempre

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Se mi guardi

Sento che mi hai dato

Un posto, un pugno, un senso

Tra la gente

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Non sarò per te

Quello che vince un orso gigante

Non sarai mai sveglia

Se passa una stella cadente

Ma c’è chi rischia tutto

Invece noi passiamo

Solo con il verde

Leggiamo gli ingredienti

E le etichette

Non ci spaventa niente

Se ti guardo

Penso che per ogni

Passo, pianto, inverno

Ci sei sempre

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Se mi guardi

Sento che mi hai dato

Un posto, un pugno, un senso

Tra la gente

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Delle notti, dei giorni

Degli incubi e i sogni

Facciamo a metà

Delle multe, dei conti

Dei mostri, dei dolci

Facciamo a metà

E poi buttiamoci come i vestiti

E poi stendiamoci come lenzuola

Compagni di banco

Il primo giorno di scuola

Consolami se puoi

E fammi ridere

Tu che ci riesci

Se ti guardo

Penso che per ogni

Passo, pianto, inverno

Ci sei sempre

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Se mi guardi

Sento che mi hai dato

Un posto, un pugno, un senso

Tra la gente

Non so cos’è la felicità

Ma se vuoi facciamo a metà

Foto di copertina a cura di Simone Biavati