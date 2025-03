Eugenio in Via Di Gioia: “Noi, come i musicisti del Titanic, suoniamo nonostante tutto”. L’intervista

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, ma anche in formato fisico (CD, Vinile Nero Standard e Vinile Trasparente in Edizione Limitata), a partire da venerdì 21 marzo, L’Amore è Tutto è il nuovo album degli Eugenio in Via Di Gioia e sancisce l’inizio della loro nuova avventura con Carosello Records, che si unisce a Woodworm nel team discografico.

“Il nostro quinto disco è un’illuminazione. Tanto semplice, quanto decisiva. L’amore è tutto, non serve aggiungere altro. A tre anni di distanza dal nostro ultimo album, queste dieci canzoni oggi ci rappresentano più di qualunque altro brano mai suonato prima“, ha raccontato la band.

Poi, ha aggiunto: “Sono le nostre storie. È l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi“. Ma è anche un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana.

Di fatto, L’Amore è Tutto è un disco pieno d’amore, non nella forma ma nella sostanza, non tanto nel cosa viene detto ma piuttosto nel come è ciclicamente diventato.

“L’Amore è Tutto è un disco scritto col cuore. Molte delle nostre precedenti canzoni sono ‘cervellotiche’ e raccontano con amara ironia il nostro tempo. Questo disco si butta a capofitto sulla realtà e la esplora con tutta la libertà e l’emozione del bambino che si meraviglia e che ci abita.

Il disco è maturato in due anni e dentro ci sono i nostri pranzi, le nostre serate insieme, le nostre vite personali e i nostri dilemmi esistenziali. Abbiamo provato a raccontare l’amore in 10 canzoni, ma lasciare che ciascuno lo scovi dentro di sé è forse la via più giusta per far capire il vero significato di questo lavoro”.

“L’AMORE è TUTTO”: LA TRACKLIST

Un’altra America Per ricominciare Danza Buio Luna Notte gelida Infinito Stammi lontano L’ultima canzone Tutto

“L’AMORE è TUTTO”, LA VIDEOINTERVISTA AGLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

EUGENIO IN VIA DI GIOIA, LE DATE DELL’INSTORE TOUR

Venerdì 21 Marzo – MILANO c/o Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18:30

Sabato 22 marzo – TORINO c/o Circolo dei Lettori, ore 20:30

Mercoledì 26 marzo – ROMA c/o Feltrinelli Via Appia Nuova, ore 18:00

Giovedì 27 marzo – BOLOGNA c/o Feltrinelli Ravegnana – Galleria Acquaderni, ore 18:00

L’AMORE è TUTTO – CLUB TOUR 2025: LE DATE

4 Aprile 2025 – PERUGIA , Afterlife

, Afterlife 5 Aprile 2025 – ROMA , Atlantico

, Atlantico 7 Aprile 2025 – MILANO , Fabrique

, Fabrique 9 Aprile 2025 – PADOVA , Hall

, Hall 10 Aprile 2025 – FIRENZE , Viper Theatre

, Viper Theatre 16 Aprile 2025 – BOLOGNA , Estragon

, Estragon 17 Aprile 2025 – TORINO , Teatro Concordia

, Teatro Concordia 20 Aprile 2025 – NAPOLI, Heroes Festival (Casa della Musica Federico I)

