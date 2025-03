Eugenio In Via Di Gioia, svelata la tracklist e la data d’uscita del nuovo album “L’Amore è Tutto”

In uscita venerdì 21 marzo, L’Amore è Tutto è il nuovo album di inediti degli Eugenio In Via Di Gioia, il primo dopo l’inizio della nuova avventura con Carosello Records, che si unisce a Woodworm nel team discografico (qui il pre-order).

Si tratta di un disco fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire. Un disco fatto di pranzi in studio, di passeggiate, di gelati e di chiacchierate. Insomma, un disco fatto di persone che entrano e di persone che escono.

Fuori dal controllo e dentro la realtà, questo album è stato dapprima una bottiglia in mare con dentro un messaggio, poi un bicchiere mezzo pieno e ancora un bicchiere mezzo vuoto e uno specchio appannato, dove pian pian sono comparse delle scritte fatte con le dita, uno scarabocchio che si evolve in disegno.

Ed ecco che L’Amore è Tutto non fa altro che raccontare quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio In Via Di Gioia per esprimere l’amore così come la gioia, il piacere così come il disagio e l’insofferenza, mettendo tutto nero su bianco, olio su tela, e lasciandolo fluire.

“Il nostro quinto disco è un’illuminazione. Tanto semplice, quanto decisiva. L’amore è tutto, non serve aggiungere altro. A tre anni di distanza dal nostro ultimo album, queste dieci canzoni oggi ci rappresentano più di qualunque altro brano mai suonato prima.

Sono le nostre storie, quelle del noi bambino e adulto, quelle del nostro sentirci parte di un universo che è l’infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro, fino a sprofondare nel buio più profondo. È l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi”.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA, “L’AMORE è TUTTO”: la tracklist

In uscita sia in digitale che in formato fisico (CD, Vinile nero standard e Vinile trasparente in edizione limitata), l’album contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il fil rouge che lega ogni esperienza umana.

Ed ecco che L’Amore è Tutto è un disco pieno d’amore, non nella forma ma nella sostanza, non tanto nel cosa viene detto ma piuttosto nel come è ciclicamente diventato.

“Succede qualcosa. Non saprei dirti cosa, però succede. Lo chiamerei Amore. È un punto interrogativo. Sono due occhi sgranati. È un iceberg, un torero davanti ad una farfalla.

Lo vedi? Lo senti? Non puoi toccarlo. È fantasia senza controllo. È contemplazione del divenire. È il Re nudo. È il caos con la parvenza di un ordine, così difficile da esprimere che spiegarlo sarebbe ridurlo.

Cantarlo insieme può dare un’idea. Ritrovarsi è sempre bello: un istante di lucida gratitudine. La sensazione in un solo attimo di eterna bellezza. E allora ti accorgi che è ovunque. E dici… L’amore è tutto! E non c’è niente da cercare. È lì. Sì, eccolo!”.

Qui di seguito riportiamo la tracklist del disco:

Un’altra America Per ricominciare Danza Buio Luna Notte gelida Infinito Stammi lontano L’ultima canzone Tutto

L’AMORE è TUTTO – CLUB TOUR 2025: LE DATE

L’Amore è Tutto – Club Tour 2025 rappresenta per gli Eugenio In Via Di Gioia un’occasione per ritrovare il proprio pubblico sotto il palco e cantare insieme a loro non solo i brani del nuovo disco, ma anche le canzoni che li hanno accompagnati in questi oltre 10 anni di concerti, incontri e racconti.

Qui di seguito riportiamo tutte le date – prodotte e organizzate da Magellano Concerti – ad ora annunciate:

4 Aprile 2025 – PERUGIA , Afterlife (DATA ZERO)

, Afterlife (DATA ZERO) 5 Aprile 2025 – ROMA , Atlantico

, Atlantico 7 Aprile 2025 – MILANO , Fabrique

, Fabrique 9 Aprile 2025 – PADOVA , Hall

, Hall 10 Aprile 2025 – FIRENZE , Viper Theatre

, Viper Theatre 16 Aprile 2025 – BOLOGNA , Estragon

, Estragon 17 Aprile 2025 – VENARIA REALE (TO) , Teatro Concordia

, Teatro Concordia 20 Maggio 2025 – NAPOLI, Heroes Festival (Casa della Musica Federico I – NUOVA DATA)

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e su DICE, a questo link, per la data di Napoli.

