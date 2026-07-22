I Nu Genea portano in radio Carè, nuovo singolo estratto da People of the Moon, l’album pubblicato il 1° maggio su NG Records che il duo partenopeo sta portando in tour nei principali festival europei. Un brano che mette insieme le due anime del progetto: un groove mediterraneo che chiama il ballo e un testo che parla di fragilità, di smarrimento e del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla. Di seguito il testo e il significato del brano.
Il significato di Carè dei Nu Genea
Il titolo è già una dichiarazione: “carè”, in napoletano, significa cadere. Ed è attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano: la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno che tenga. La risposta dei Nu Genea a questa vertigine non è la malinconia ferma: è il movimento. Il brano trasforma lo smarrimento in energia condivisa, affidando al ritmo e al ballo il compito di sorreggere quello che le parole confessano di non riuscire a tenere in piedi da sole.
È il congegno che Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno raffinato negli anni: la festa come forma di consolazione collettiva. Dentro People of the Moon, dove napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese convivono tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife, Carè è il momento in cui il duo torna alla lingua di casa per dire la cosa più universale del disco: nessuno sta in piedi da solo.
Testo di Carè dei Nu Genea
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Me sento male, mantieneme ca me sento ‘e cadé
No, nun l”ess”a sapé, sì, ma l”ess”a sapé
Si m’aizo e po nun ce sta, comme ‘o faccio a vedé?
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, me addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, mo me sento ‘e murí
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, ma addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, no
Tutt”e matine, tutt”e matine chi nasce e chi more
Tutt”e matine i’ sento l’ammore
Tutt”e matine se sceta ‘stu core
I’ stammatina nun me fido e nun voglio capí
Nun me fido e nun voglio sapé
Nun me fido e me sento ‘e cadé
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, oilloco, oilloco, llà
No, nun me pare overo si nun se pò apparrà
Nè, jammuncemme ‘a llà, hanno fernuto ‘e fà
No, nun me pare overo, ma se pò pruvà
Ma se pò pruvà
Si ‘stu munno se ne cade
Si ‘stu juorno pare notte
Si ‘stu cielo nn’ave stelle
È ‘o mumento ca t’hê ‘a aizà
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.