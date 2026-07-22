di
All Music Italia
News
Condividi su:

Nu Genea, in Carè la fragilità si balla: il nuovo singolo da People of the Moon

Il duo partenopeo affida al napoletano il tema più universale dell'album: nessuno sta in piedi da solo.

News di All Music Italia
Massimo Di Lena e Lucio Aquilina dei Nu Genea sorridono davanti a una porta di legno verde
Condividi su:

I Nu Genea portano in radio Carè, nuovo singolo estratto da People of the Moon, l’album pubblicato il 1° maggio su NG Records che il duo partenopeo sta portando in tour nei principali festival europei. Un brano che mette insieme le due anime del progetto: un groove mediterraneo che chiama il ballo e un testo che parla di fragilità, di smarrimento e del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla. Di seguito il testo e il significato del brano.

Il significato di Carè dei Nu Genea

Il titolo è già una dichiarazione: “carè”, in napoletano, significa cadere. Ed è attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano: la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno che tenga. La risposta dei Nu Genea a questa vertigine non è la malinconia ferma: è il movimento. Il brano trasforma lo smarrimento in energia condivisa, affidando al ritmo e al ballo il compito di sorreggere quello che le parole confessano di non riuscire a tenere in piedi da sole.

È il congegno che Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno raffinato negli anni: la festa come forma di consolazione collettiva. Dentro People of the Moon, dove napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese convivono tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife, Carè è il momento in cui il duo torna alla lingua di casa per dire la cosa più universale del disco: nessuno sta in piedi da solo.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Nu Genea
  • ▸ Titolo · Carè
  • ▸ Autori (testo) · Dati in aggiornamento
  • ▸ Compositori (musica) · Dati in aggiornamento
  • ▸ Editori · Dati in aggiornamento

Testo di Carè dei Nu Genea

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Me sento male, mantieneme ca me sento ‘e cadé
No, nun l”ess”a sapé, sì, ma l”ess”a sapé
Si m’aizo e po nun ce sta, comme ‘o faccio a vedé?

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, me addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, mo me sento ‘e murí

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, ma addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, no

Tutt”e matine, tutt”e matine chi nasce e chi more
Tutt”e matine i’ sento l’ammore
Tutt”e matine se sceta ‘stu core

I’ stammatina nun me fido e nun voglio capí
Nun me fido e nun voglio sapé
Nun me fido e me sento ‘e cadé
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, oilloco, oilloco, llà
No, nun me pare overo si nun se pò apparrà
Nè, jammuncemme ‘a llà, hanno fernuto ‘e fà
No, nun me pare overo, ma se pò pruvà
Ma se pò pruvà
Si ‘stu munno se ne cade
Si ‘stu juorno pare notte
Si ‘stu cielo nn’ave stelle
È ‘o mumento ca t’hê ‘a aizà

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

All Music Italia

Articoli più letti

Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 1

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 2

Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, concerto sospeso
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 3

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
Ultimo chino sull'asta del microfono davanti alla folla di Tor Vergata, immagine del film TUTTO. Live a Tor Vergata 4

Ultimo porta Tor Vergata al cinema: il concerto dei record diventa TUTTO. Live
Anna, che ha dichiarato di preferire la vittoria della serata Eurovision a quella di Sanremo 2027 5

Sanremo 2027, la serata Eurovision divide: i dubbi degli esperti e il sì di Anna e Paola Iezzi
TIM Summer Hits seconda puntata 21 luglio 2026, Carlo Conti e Andrea Delogu a Piazza del Popolo 6

TIM Summer Hits, la scaletta e l'ordine di uscita della seconda puntata del 21 luglio
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 7

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Testo e significato di Fuori dall'area fumatori, il nuovo brano di Angelina Mango 9

Angelina Mango, la sorpresa dell’inedito al debutto del tour: cosa racconta Fuori dall’area fumatori
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 10

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone

Cerca su A.M.I.