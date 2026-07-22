I Nu Genea portano in radio Carè, nuovo singolo estratto da People of the Moon, l’album pubblicato il 1° maggio su NG Records che il duo partenopeo sta portando in tour nei principali festival europei. Un brano che mette insieme le due anime del progetto: un groove mediterraneo che chiama il ballo e un testo che parla di fragilità, di smarrimento e del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla. Di seguito il testo e il significato del brano.

Il significato di Carè dei Nu Genea

Il titolo è già una dichiarazione: “carè”, in napoletano, significa cadere. Ed è attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano: la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno che tenga. La risposta dei Nu Genea a questa vertigine non è la malinconia ferma: è il movimento. Il brano trasforma lo smarrimento in energia condivisa, affidando al ritmo e al ballo il compito di sorreggere quello che le parole confessano di non riuscire a tenere in piedi da sole.

È il congegno che Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno raffinato negli anni: la festa come forma di consolazione collettiva. Dentro People of the Moon, dove napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese convivono tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife, Carè è il momento in cui il duo torna alla lingua di casa per dire la cosa più universale del disco: nessuno sta in piedi da solo.

Credits del brano ▸ Artista · Nu Genea

· Nu Genea ▸ Titolo · Carè

· Carè ▸ Autori (testo) · Dati in aggiornamento

· Dati in aggiornamento ▸ Compositori (musica) · Dati in aggiornamento

· Dati in aggiornamento ▸ Editori · Dati in aggiornamento

Testo di Carè dei Nu Genea

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Me sento male, mantieneme ca me sento ‘e cadé

No, nun l”ess”a sapé, sì, ma l”ess”a sapé

Si m’aizo e po nun ce sta, comme ‘o faccio a vedé?

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, me addò è juto a ferní

No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí

Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?

No, nun me pare overo, mo me sento ‘e murí

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé

Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé

Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, ma addò è juto a ferní

No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí

Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?

No, nun me pare overo, no

Tutt”e matine, tutt”e matine chi nasce e chi more

Tutt”e matine i’ sento l’ammore

Tutt”e matine se sceta ‘stu core

I’ stammatina nun me fido e nun voglio capí

Nun me fido e nun voglio sapé

Nun me fido e me sento ‘e cadé

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé

Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé

Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, oilloco, oilloco, llà

No, nun me pare overo si nun se pò apparrà

Nè, jammuncemme ‘a llà, hanno fernuto ‘e fà

No, nun me pare overo, ma se pò pruvà

Ma se pò pruvà

Si ‘stu munno se ne cade

Si ‘stu juorno pare notte

Si ‘stu cielo nn’ave stelle

È ‘o mumento ca t’hê ‘a aizà

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.