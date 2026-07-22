di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:

Ultimo porta Tor Vergata al cinema: il concerto dei record diventa TUTTO. Live

Il concerto dei record di Tor Vergata diventa un evento cinematografico: tutto quello che c'è da sapere su TUTTO. Live a Tor Vergata.

News di Oriana Meo
Ultimo nella locandina di TUTTO. Live a Tor Vergata, evento al cinema dal 22 al 30 settembre 2026
Condividi su:

Ultimo porta al cinema il concerto di Roma Tor Vergata. TUTTO. Live a Tor Vergata sarà nelle sale italiane dal 22 al 30 settembre 2026, trasformando il live davanti a 250mila spettatori in un evento cinematografico disponibile per nove giorni.

Le prevendite sono già aperte sul sito ufficiale ultimoalcinema.it, dove sarà possibile consultare l’elenco delle sale aderenti e gli orari delle proiezioni.

Locandina di TUTTO. Live a Tor Vergata, il concerto di Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre 2026

TUTTO. Live a Tor Vergata: quando esce al cinema

Il film concerto sarà proiettato nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026 come evento speciale. Il progetto riporta sul grande schermo Ultimo 2026 – La favola per sempre, il concerto andato in scena il 4 luglio nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il titolo scelto, TUTTO. Live a Tor Vergata, richiama la dimensione complessiva dell’evento e il modo in cui il cantautore ha presentato quella serata dopo il concerto: non soltanto un nuovo traguardo dal vivo, ma la realizzazione di un progetto preparato per oltre un anno.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata diventa un film

Il live ha riunito circa 250mila persone, stabilendo il primato italiano per numero di biglietti venduti per un singolo concerto. Lo spettacolo si è svolto su un palco lungo 140 metri e ha superato le tre ore, attraversando l’intera discografia di Ultimo.

Il cantautore aveva raggiunto l’area dell’evento in elicottero, prima di aprire il concerto con Pianeti. La serata si è chiusa con Sogni appesi, dopo 32 blocchi musicali tra brani completi, medley e una lunga sezione piano e voce.

Sul palco è salito anche Fabrizio Moro, unico ospite del concerto, per eseguire insieme a Ultimo L’eternità (Il mio quartiere).

Da Tor Vergata alle sale italiane

L’uscita cinematografica dà una seconda vita all’evento del 4 luglio e permette di rivedere la produzione realizzata per la serata: il palco dominato dalla firma luminosa dell’artista, la passerella a forma di infinito, i contributi video e i momenti più raccolti al pianoforte.

Il film è prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con la regia di Giorgio Testi. Il produttore esecutivo è Maestro.

Biglietti e sale di TUTTO. Live a Tor Vergata

Le prevendite per le proiezioni dal 22 al 30 settembre sono già disponibili. Cinema, date e orari possono variare in base alla programmazione delle singole strutture.

L’elenco aggiornato delle sale e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale ultimoalcinema.it.

Per la scaletta completa e tutti i numeri del concerto di Ultimo a Tor Vergata è disponibile il nostro hub dedicato.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 1

Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, concerto sospeso
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 2

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
Anna, che ha dichiarato di preferire la vittoria della serata Eurovision a quella di Sanremo 2027 3

Sanremo 2027, la serata Eurovision divide: i dubbi degli esperti e il sì di Anna e Paola Iezzi
TIM Summer Hits seconda puntata 21 luglio 2026, Carlo Conti e Andrea Delogu a Piazza del Popolo 4

TIM Summer Hits, la scaletta e l'ordine di uscita della seconda puntata del 21 luglio
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 5

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
Testo e significato di Fuori dall'area fumatori, il nuovo brano di Angelina Mango 6

Angelina Mango, la sorpresa dell’inedito al debutto del tour: cosa racconta Fuori dall’area fumatori
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 8

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 9

TIM Summer Hits 2026: cast, date e cantanti di tutte le puntate
Sayf, che ha annunciato il Santissima Fest 2027 all'Arena del Mare di Genova 10

Da Enzo Avitabile a Tedua e Bresh: la serata di Sayf che si chiude con l'annuncio del 2027

Cerca su A.M.I.