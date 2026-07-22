Ultimo porta al cinema il concerto di Roma Tor Vergata. TUTTO. Live a Tor Vergata sarà nelle sale italiane dal 22 al 30 settembre 2026, trasformando il live davanti a 250mila spettatori in un evento cinematografico disponibile per nove giorni.

Le prevendite sono già aperte sul sito ufficiale ultimoalcinema.it, dove sarà possibile consultare l’elenco delle sale aderenti e gli orari delle proiezioni.

TUTTO. Live a Tor Vergata: quando esce al cinema

Il film concerto sarà proiettato nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026 come evento speciale. Il progetto riporta sul grande schermo Ultimo 2026 – La favola per sempre, il concerto andato in scena il 4 luglio nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il titolo scelto, TUTTO. Live a Tor Vergata, richiama la dimensione complessiva dell’evento e il modo in cui il cantautore ha presentato quella serata dopo il concerto: non soltanto un nuovo traguardo dal vivo, ma la realizzazione di un progetto preparato per oltre un anno.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata diventa un film

Il live ha riunito circa 250mila persone, stabilendo il primato italiano per numero di biglietti venduti per un singolo concerto. Lo spettacolo si è svolto su un palco lungo 140 metri e ha superato le tre ore, attraversando l’intera discografia di Ultimo.

Il cantautore aveva raggiunto l’area dell’evento in elicottero, prima di aprire il concerto con Pianeti. La serata si è chiusa con Sogni appesi, dopo 32 blocchi musicali tra brani completi, medley e una lunga sezione piano e voce.

Sul palco è salito anche Fabrizio Moro, unico ospite del concerto, per eseguire insieme a Ultimo L’eternità (Il mio quartiere).

Da Tor Vergata alle sale italiane

L’uscita cinematografica dà una seconda vita all’evento del 4 luglio e permette di rivedere la produzione realizzata per la serata: il palco dominato dalla firma luminosa dell’artista, la passerella a forma di infinito, i contributi video e i momenti più raccolti al pianoforte.

Il film è prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con la regia di Giorgio Testi. Il produttore esecutivo è Maestro.

Biglietti e sale di TUTTO. Live a Tor Vergata

Le prevendite per le proiezioni dal 22 al 30 settembre sono già disponibili. Cinema, date e orari possono variare in base alla programmazione delle singole strutture.

L’elenco aggiornato delle sale e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale ultimoalcinema.it.

Per la scaletta completa e tutti i numeri del concerto di Ultimo a Tor Vergata è disponibile il nostro hub dedicato.