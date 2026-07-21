Torna stasera su Rai 1 il grande show estivo: la seconda puntata di TIM Summer Hits 2026 va in onda martedì 21 luglio in prima serata, da Piazza del Popolo a Roma. Alla conduzione, ancora una volta, Carlo Conti e Andrea Delogu. In questa pagina trovi il cast ufficiale e la scaletta completa, aggiornata in tempo reale con l’ordine delle esibizioni.

Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiorniamo la scaletta con l’ordine dei brani mano a mano che gli artisti salgono sul palco durante la messa in onda.

TIM Summer Hits 2026: dove e a che ora vederlo stasera

La seconda puntata è in onda martedì 21 luglio in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa, disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, con i collegamenti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

Info Dettaglio Data Martedì 21 luglio 2026 Orario Prima serata, dalle 21:30 circa Dove Rai 1, RaiPlay, Rai Radio2 Location Piazza del Popolo, Roma Conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu

TIM Summer Hits 21 luglio: il cast della seconda puntata

Venti artisti sul palco di Piazza del Popolo per la seconda serata. Questo il cast ufficiale annunciato:

Artisti seconda puntata Achille Lauro Alex Britti Benji & Fede Cristiano Malgioglio Elettra Lamborghini Emma Ernia Francesco Gabbani J-Ax LDA & Aka 7even Negramaro Nicolò Filippucci Noemi Paola Iezzi Raf Rkomi Rocco Hunt Sayf Tormento Tredici Pietro

Tra i nomi in scaletta c’è anche Noemi, caduta dal palco domenica sera durante il concerto di San Salvo Marina e costretta a fermarsi per quattro settimane. La sua presenza nella puntata di stasera non è in contraddizione con lo stop: le serate di TIM Summer Hits sono state registrate a Piazza del Popolo nelle scorse settimane e vanno in onda in differita. Abbiamo raccontato l’accaduto qui: Noemi cade dal palco a San Salvo Marina.

La scaletta completa di TIM Summer Hits del 21 luglio

Qui sotto l’ordine delle esibizioni della seconda puntata, che aggiorniamo in tempo reale durante la messa in onda. Come sempre negli show televisivi, la successione degli artisti può variare rispetto alle anticipazioni.

# Artista Brano 1 Da aggiornare in diretta

Scaletta in aggiornamento durante la diretta di martedì 21 luglio. Torna su questa pagina per l’ordine completo dei brani.

TIM Summer Hits 2026: le prossime puntate

Dopo la seconda serata del 21 luglio, TIM Summer Hits torna in prima serata su Rai 1 venerdì 24 e venerdì 31 luglio. A chiudere il ciclo lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits, in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate sono trasmesse anche su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.

Per il quadro completo dell’edizione, con il calendario, il cast di tutte le serate e le scalette, trovi la nostra pagina dedicata: TIM Summer Hits 2026.