19 Novembre 2025
di
Fabio Gattone
19 Novembre 2025

Noemi: il nuovo singolo inedito s’intitola “Bianca”

Il singolo rinnova la collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, autore del testo insieme a Etta

Noemi rilascia l'inedito "Bianca"
Il nuovo singolo di Noemi si intitola Bianca ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 novembre 2025. Il brano esce in concomitanza con la partenza ufficiale del Nostalgia Indoor Tour.

Bianca (Columbia Records / Sony Music Italy) è una canzone che si muove tra nostalgia e leggerezza. Noemi racconta con delicatezza quel momento sospeso in cui una storia d’amore giunge al termine. L’artista canta il senso di malinconia che si prova. Ed ancora, rivela quelle piccole bugie che vengono raccontate come forma di protezione.

Il brano rappresenta un nuovo capitolo del percorso artistico di Noemi, caratterizzato da sensibilità e consapevolezza. Con Bianca, l’artista rinnova la collaborazione – dopo Non sono io – con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Zanotti è autore del testo insieme a Etta, che ha curato la produzione con Pag.

Noemi pubblica il nuovo singolo "Bianca"

Bianca è inserita nella scaletta dei brani che Noemi propone durante il Nostalgia Indoor Tour. Il suo viaggio live, iniziato ufficialmente il 17 novembre scorso a Firenze (leggi qui il nostro articolo), fa tappa in alcuni dei teatri più affascinanti d’Italia.

Noemi live: ecco i prossimi appuntamenti

Dopo Firenze, la tournée fa tappa a Torino, Milano, Padova, Brescia, Assisi, Catania. Ed ancora, Palermo, Napoli, Salerno, Bari e Bologna. Il gran finale è il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Si tratta di un concerto-evento che vedrà Noemi condividere il palco con diversi ospiti d’eccezione. Tra questi, sono stati già annunciati Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave. Altri nomi verranno svelati prossimamente.

Le date del “NOSTALGIA INDOOR TOUR”

19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia – SOLD OUT
21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme – SOLD OUT
26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox
28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play
1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick – SOLD OUT
3 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan
4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden – SOLD OUT
9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo
10 dicembre 2025 – Salerno, Teatro Verdi
11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team
15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse
20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne e nei punti vendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia

