Noemi lancia “Non sono io” firmata da Riccardo Zanotti, Zef e La Cava

Noemi testo e significato di Non sono io, nuovo singolo in uscita in radio e digitale il prossimo 2 maggio.

Dopo il ritorno in gara al Festival di Sanremo con Se ti innamori muori e la pubblicazione di un nuovo album l’interprete torna con un con una canzone definita intensa, di quelle che arrivano dritte all’anima. Ad arricchirla un ritmo coinvolgente.

Noemi – Non sono io significato del brano inedito

Dopo aver pubblicato il nuovo album di inediti, Nostalgia, Noemi torna con Non sono io, un brano scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Zef e Alessandro La Cava.

Una collaborazione che si inserisce nella scia dei grandi autori con cui Noemi ha lavorato negli ultimi anni, da Vasco Rossi a Mahmood e Blanco.

Non sono io parte da una domanda semplice ma potentissima: è ancora possibile amarsi in un mondo sempre più tecnologico e distante? Il brano racconta la difficoltà di riconoscersi e di mantenere autenticità nelle relazioni, in un’epoca in cui difetti e fragilità rischiano di diventare invisibili. Ma l’estate, con la sua magia, a volte riaccende la speranza in storie che sembrano poter durare per sempre, anche solo per un attimo.

Il nuovo singolo si inserisce perfettamente nel percorso tracciato da Nostalgia, settimo album in studio di Noemi pubblicato il 28 febbraio. Un progetto che celebra il passato senza rimpianti, abbracciando sonorità che spaziano dal blues al cantautorato contemporaneo fino all’elettronica, e che ha visto la collaborazione di artisti come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Noemi tra il Concerto del Primo Maggio e il tour 2025

Noemi sarà protagonista del Concerto del Primo Maggio a Roma, dove tornerà anche in veste di conduttrice accanto a Ermal Meta e BigMama. Da luglio partirà con il “Nostalgia Summer Tour” toccando alcune delle location più suggestive d’Italia.

Il 20 dicembre, inoltre, Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma, dopo una serie di concerti nei principali teatri italiani tra novembre e dicembre 2025. A seguire il calendario del tour estivo e di quello nei teatri.

tour estivo

14 luglio – MIRANO (VE) – MIRANO SUMMER FESTIVAL

17 luglio – CERVERE (CN) – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

19 luglio – CERVIA – PIAZZA GARIBALDI

27 luglio – MOLA DI BARI (BA) – FESTA DEL MARE

29 luglio – MONTECASSIANO (MC) – PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

2 agosto – PORTO SAN PAOLO (SS) – PIAZZA GARIBALDI

6 agosto – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – FESTIVAL EMOZIONI IN MUSICA

7 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI SUMMER FESTIVAL

22 agosto – NOTO (SR) – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

6 settembre – MILAZZO (ME) – LUNGOMARE

26 settembre – VERONA – FESTIVAL DELLA BELLEZZA – TEATRO ROMANO

Queste le date del tour nei teatri a cui si aggiunge un appuntamento speciale, quello al Palazzo dello Sport di Roma.

17 novembre 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia

21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme

26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden

5 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse

20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Noemi – Non sono io testo

In arrivo