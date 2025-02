Noemi: tutti gli autori e i produttori delle canzoni del nuovo disco, “Nostalgia”

NOEMI ha annunciato NOSTALGIA, il nuovo album in uscita venerdì 28 febbraio 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy.

La cantautrice sarà in gara al Festival di Sanremo 2025 con Se t’innamori muori.

Noemi, nostalgia, il nuovo album

Il disco è già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia), vinile LP colorato arancione trasparente e LP arancione trasparente autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia).

