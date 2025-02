Noemi svela tracklist e duetti del nuovo album, “Nostalgia”

NOEMI annuncia il nuovo album NOSTALGIA, in uscita il 28 febbraio 2025. Il disco, disponibile in pre-save e pre-order, arriva in un momento di grande fermento per la cantautrice, che sarà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano SE T’INNAMORI MUORI.

Con NOSTALGIA, settimo album in studio della sua carriera, Noemi esplora un universo musicale che intreccia cantautorato, blues ed elettronica. Al centro del progetto c’è la nostalgia, intesa come un ponte tra il passato e il presente, un sentimento caldo e rassicurante. Il colore simbolo dell’album è l’arancione, scelto per evocare il calore dei ricordi e della crescita personale.

La cover dell’album, realizzata dal fotografo Niccolò Beretta con la direzione grafica di Carla Cabras, cattura questo spirito: un’immagine che ritrae Noemi mentre corre sulla spiaggia al tramonto, accompagnata dal suo cane.

Noemi: IL NUOVO ALBUM E IL BRANO DI SANREMO

Nel progetto, la cantautrice ha lavorato con diversi autori e produttori, dando vita a una tracklist che include collaborazioni importanti. In gara a Sanremo 2025, Noemi presenterà SE T’INNAMORI MUORI, scritto da Mahmood, Blanco e Michelangelo, che è anche il produttore del brano. Il pezzo riflette sulle fragilità dell’amore, affrontando il tema del lasciarsi andare e della vulnerabilità che ne deriva.

Nella serata delle cover, venerdì 14 febbraio, Noemi si esibirà con TUTTO IL RESTO È NOIA di Franco Califano, in duetto con Tony Effe. Questa collaborazione sarà presente anche nell’album, che include ulteriori featuring con Neffa in NOSTALGIA e con Carl Brave in BOSCO VERTICALE.

Questa la tracklist del disco:

SE T’INNAMORI MUORI TUTTO IL RESTO È NOIA (FEAT. TONY EFFE) LA FINE NOSTALGIA (FEAT. NEFFA) CENTOMILA NOTTI LUNA BUGIARDA NOTTE INUTILE BOSCO VERTICALE (FEAT. CARL BRAVE) PAROLACCIA

NOEMI E LA GIALAPPA’S BAND

Una delle novità più curiose di questa edizione del Festival è la collaborazione tra Noemi e la Gialappa’s Band. La cantautrice racconterà la sua settimana sanremese attraverso i social, offrendo un punto di vista inedito sul Festival, tra backstage e momenti ironici.

IL TOUR NEI TEATRI E LA DATA EVENTO AL PALAZZO DELLO SPORT

Dopo l’uscita dell’album, Noemi sarà protagonista di un tour nei teatri italiani che culminerà con il suo primo live al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025. Queste le date:

17 novembre 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

– Firenze, Teatro Cartiere Carrara 19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia

– Torino, Teatro Concordia 21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme

– Milano, Teatro Dal Verme 26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

– Padova, Gran Teatro Geox 28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

– Brescia, Teatro Dis_Play 1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

– Assisi, Teatro Lyrick 4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden

– Palermo, Teatro Golden 5 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

– Catania, Teatro Metropolitan 9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

– Napoli, Teatro Augusteo 11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

– Bari, Teatro Team 15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse

– Bologna, Teatro Duse 20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport