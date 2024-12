Noemi testo e significato di “Se t’innamori muori”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Noemi xxx testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

La rossa interprete torna in gara al Festival a distanza di due anni dall’ultima volta.

Per Noemi si tratterà dell’ottava partecipazione in 16 anni di carriera. La prima fu nel 2010, finalista con Per tutta la vita. Seguirono il terzo posto di Sono solo parole del 2012 e il quinto per Bagnati dal sole nel 2012. Queste le successive partecipazioni in gara:

2016 – La borsa di una donna – 8° – BIG

2018 – Non smettere mai di cercarmi – 14° – BIG

2021 – Glicine – 14° – BIG

2022 – Ti amo non lo so dire – 15° – BIG

Tra l’altro in occasione del suo ritorno al Festival Noemi sarà per la prima volta live al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre del 2025.

NOEMI Se t’innamori muori significato del brano

La cantante ha spiegato così la sua canzone che vede tra gli autori Blanco e Mahmood:

“Tutti quanti abbiamo paura di essere feriti quando esprimiamo i nostri sentimenti e ci sentiamo vulnerabili, fragili.

Abbandonarci nelle braccia di qualcuno ci fa paura. Quando t’innamori muori… serenamente.”

NOEMI Se t’innamori muori testo

In arrivo prossimamente

Foto di Antonio Dicorato