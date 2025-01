Sanremo 2025, svelati i duetti e le cover scelte dai 30 Big in gara per la quarta serata del Festival

Venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, che sarà dedicata ai duetti e alle cover, con la conduzione di Carlo Conti, la co-conduzione di Mahmood e Geppi Cucciari e diverse novità.

Tra queste la possibilità per i Big di duettare insieme su brani, già editi, pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Adnkronos riporta però che “anche alcune ‘coppie’ di Big, che avevano ipotizzato di abbinarsi, si sarebbero arenate sulla scelta del pezzo“.

Ed ecco che, al momento, i duetti già decisi sono tutti composti da un Big e da un ospite, ad eccezione di due artisti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme per omaggiare Franco Califano.

Prima di scoprire chi sono, ricordiamo che – secondo il regolamento redatto per questa 75esima edizione del Festival – la vittoria della serata dedicata ai duetti e alle cover non inciderà sulla classifica finale, che decreterà il vincitore assoluto della kermesse, che rappresenterà poi il nostro bel Paese all’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera.

