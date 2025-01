Festival di Sanremo 2025, le pagelle dopo l’ascolto in anteprima delle canzoni: brillano su tutti Giorgia, Achille Lauro e Cristicchi

Oggi, 20 gennaio 2025, la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. Anche quest’anno, All Music Italia ha partecipato e vi presenta le sue pagelle.

Che edizione sarà, a livello musicale, quella del ritorno di Conti? Scopriamolo.

Festival di Sanremo 2025, l’ascolto in anteprima

Da anni, questo appuntamento si svolge nelle due sedi Rai di Milano e Roma, con il direttore artistico presente fisicamente a Milano e collegato con Roma. All Music Italia vi partecipa dal 2016 e, se negli scorsi anni sono stati presenti per noi precedenti collaboratori oltre al nostro direttore, Massimiliano Longo, quest’anno quest’ultimo ha deciso di regalare quest’esperienza unica per chi ama la musica italiana ad un altro nostro collaboratore, Alvise Salerno già conosciuto per il suo impegno in radio e per i suoi contenuti su TikTok.

Le pagelle delle 30 canzoni in gara

Diamo ora spazio alle opinioni e alle valutazioni di All Music Italia sulle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. Come ogni anno, analizziamo i brani per raccontarvi quali emozioni hanno suscitato, quali artisti hanno saputo distinguersi e quali potrebbero essere le sorprese di questa edizione.

Vi ricordiamo che le opinioni sono frutto di un solo ascolto durante una mattinata in cui tutte le 30 canzoni in gara vengono sentite una dopo l’altra con una sola pausa. Quindi le impressioni sui brani potrebbero anche cambiare nella settimana del Festival. Lo scoprirete solo seguendoci.

Partiamo, cliccate in basso su continua.