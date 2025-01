Gli autori delle canzoni del Festival di Sanremo: Federica Abbate firma 7 brani e 7 autori ne firmano uno

Chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2025?

Tra collaborazioni, record e particolarità, gli autori delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025 raccontano una storia interessante e ricca di sfumature. Da Federica Abbate, record di brani co-firmati, alla presenza di coppie nella vita che collaborano anche nella scrittura. Per non parlare di una canzone con ben sette autori.

Iniziamo però con una riflessione sulla questione delle canzoni e degli autori, un tema che spesso divide artisti, addetti ai lavori e i giornalisti più schietti, alimentando il dibattito sulla possibile esistenza di una casta di autori o, per usare le parole di altri, di un sistema consolidato

Sanremo ritorno alla centralità delle canzoni? No…

Sanremo è nato negli anni ’50 come Festival della Canzone Italiana. In quegli anni, le canzoni venivano selezionate prima degli interpreti, che erano pochi (nei primi anni solo tre ad interpretare diverse canzoni, qui un approfondimento) ma anche, negli anni a seguire, con un’ampia presenza di nuove voci.

Col tempo, però, i nomi dei big hanno preso il sopravvento, soprattutto dagli anni ’80/’90, e oggi l’artista sembra contare più della canzone stessa. Questo fenomeno fa riflettere, considerando il crescente numero di autori che firma più brani in gara.

I direttori artistici del Festival hanno sempre proclamato che ‘la canzone viene prima di tutto’, ma è davvero così? Non è raro che artisti molto validi vengano scartati a favore di nomi in hype, che ad alcuni venga data la possibilità di proporre più brani o che, in alcuni casi, siano gli stessi direttori artistici a suggerire canzoni, dimostrando che la scelta non sempre parte dalla canzone, ma dall’artista.

Insomma, il tanto auspicato ritorno alle canzoni scelte prima dei cantanti, sostenuto in particolare dal giornalista Franco Zanetti, rimane al momento un’utopia. Dopo questa riflessione, torniamo però al focus: gli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025.

Cliccate in basso per scoprire gli autori più presenti nelle 30 canzoni, quale brano conta ben sette autori e chi sono le coppie nella vita che sono state coppie, allargate, anche nella scrittura delle canzoni.