Momenti iconici e controversi del Festival di Sanremo negli anni ’50: dal record di Nilla Pizzi alla prima hit mondiale

Inizia oggi il nostro viaggio verso il Festival di Sanremo 2025: in 7 appuntamenti ripercorreremo la storia della kermesse nata nel 1951, riscoprendo gli eventi più iconici e controversi, i cambi di regolamento e gli scandali che hanno segnato questa manifestazione. Iniziamo con gli anni ’50, il decennio della nascita del Festival, dominato da Nilla Pizzi e consacrato dal successo di Volare di Domenico Modugno.

Gli anni ’50 del Festival di Sanremo: dove tutto ebbe inizio

Gli anni ’50 rappresentano il decennio della nascita del Festival di Sanremo, pensato inizialmente come un evento per celebrare la canzone italiana più che gli interpreti. La formula era semplice: al centro vi erano le canzoni e i pochi interpreti, tre nei primi anni, che le portavano sul palco fino alla proclamazione del brano vincitore.

In quegli anni si gettano le basi per un fenomeno culturale che avrebbe segnato la storia della musica italiana. Ecco, anno per anno, i momenti più significativi.

