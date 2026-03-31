Sayf non si ferma al podio di Sanremo: a maggio esce “SANTISSIMO”, il suo primo album

Dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2026 e la vetta delle classifiche radiofoniche, Sayf è pronto a chiudere il cerchio. Esce venerdì 8 maggio SANTISSIMO, il primo album ufficiale del cantautore e rapper genovese, pubblicato per La Santa Srl, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Il progetto era nell’aria da tempo. L’artista italo-tunisino aveva disseminato indizi sia sui social che sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover. Le conferme definitive sono arrivate nei giorni scorsi, prima con un freestyle ironico su Instagram in cui ricordava l’uscita del disco “nei pressi del giorno che cantava Liberato”, e poi con uno spoiler su TikTok accompagnato dalla didascalia “BUONA DOMENICA”.

Sayf: l’identità di “SANTISSIMO” e il successo post-Sanremo

Il disco si preannuncia come il lavoro più rappresentativo dell’artista classe 1999, un mix tra il racconto delle sue radici divise tra due culture, l’energia del live e la capacità di alternare barre serrate a melodie aperte. Non a caso, Sayf è stato inserito da VEVO nel programma internazionale DSCVR Artists to Watch 2026 e scelto da Spotify Italia per il format RADAR 2025.

L’annuncio dell’album arriva nel momento di massima esposizione per l’artista: il brano sanremese TU MI PIACI TANTO è certificato disco d’oro, ha superato i 20 milioni di stream su Spotify e ha appena conquistato il primo posto nella classifica EarOne Airplay.

Il “Santissimo Tour”: dalle arene estive ai club

All’uscita discografica si affianca una lunga parentesi dal vivo. Il Santissimo Tour Estivo porterà Sayf nei principali festival della penisola, per poi spostarsi nei club in autunno con il Santissimo Tour (con la data di Milano già sold out).

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Ecco il calendario completo delle date estive:

20 giugno – Bologna (Oltre Festival )

16 luglio – Assisi (Assisi Summer Festival)

18 luglio – Genova (Arena del Mare – Santissima Fest 2026)

31 luglio – Bari (Sottosopra Festival)

6 agosto – Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria)

15 agosto – Olbia (Red Valley Festival)

28 agosto – Montesilvano (Marea Festival)

4 settembre – Empoli (Beat Festival)

5 settembre – Trento (Trento Live Fest)

Queste invece le date autunnali nei club:

14 ottobre – Torino (Concordia)

17 ottobre – Padova (Teatro Geox)

21 ottobre – Milano (Alcatraz) – SOLD OUT

22 ottobre – Milano (Alcatraz)

27 ottobre – Roma (Atlantico)

Foto di @gipsylatrottola