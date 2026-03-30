30 Marzo 2026
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30 Marzo 2026

Sayf annuncia l’album Santissimo con un freestyle che imita il Falsissimo di Fabrizio Corona

Nel testo del video un indizio sulla possibile data di uscita.

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Sayf annuncia l'album Santissimo con un freestyle ispirato a Falsissimo
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Falsissimo? No Sayf è Santissimo. Con un video decisamente originale, Sayf ha comunicato ai fan l’arrivo dell’attesissimo album Santissimo. E per farlo ha scelto di affidarsi a un freestyle inedito che cita, e imita palesemente, uno dei format web più discussi degli ultimi mesi.

Il secondo classificato di Sanremo 2026 ha infatti pubblicato un video in cui imita Fabrizio Corona a Falsissimo, il noto format YouTube che ha fatto molto discutere negli scorsi mesi per attacchi e servizi ad Alfonso Signorini, Piersilvio Berlusconi, Mediaset e per diverse altre inchieste.

Sfondo nero, balletti stravaganti e fogli con rivelazioni scottanti da lanciare all’occorrenza: Sayf con questo freestyle svela l’arrivo del suo nuovo progetto discografico, giocando con l’estetica del programma e con le frasi celebri di Corona.

Sayf, il testo del freestyle per l’album Santissimo

Ecco il testo del freestyle inedito pubblicato dall’artista:

Santissimo, disco attesissimo
esce il…

Non avevo il soldi per guardare il menù
ora mi offrono la cena e mi interessano i muri
adesso sono un grande, adesso sono un grande
perchè ho fatto una canzone che è andata in tv
io non rappo ho fatto un giro con il mio amico abusivo
dormo sul regionale esagerato, un digestivo
io sono una star, io non sono un tuo amico
io non so cantare… è un miracolo divino
sei passato al baretto, la foto con l’orsetto
era per spingere il mio pezzo Fabri tipo un po’ il balletto
spacciavamo nel campetto in otto sotto un tetto
e se sono un maranza, laureato nel borseggio
è falsissimo, santissimo e fuori tra pochissimo
squagliate i dischi d’oro quando chiamerà l’altissimo
pesissimo
fateci un articolo del vostro giornalismo
se dormo, magio, chiavo dentro un posto vistosissimo
ma dai, siamo in mano a dei cani
ma non corrono alla Snai
nei pressi del giorno che cantava Liberato
calma, il disco non l’ho ancora annunciato
Paurina eh?

 

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Quando esce l’album? L’indizio su Liberato

Sayf chiude il freestyle con una delle frasi slogan di Corona (“Paurina eh?“) e dice che annuncerà il disco “tra pochissimo“. Ma l’attenzione dei fan è caduta su una barra ben precisa: “nei pressi del giorno che cantava Liberato“.

Il riferimento è ovviamente a Nove maggio, celebre brano dell’artista partenopeo. Considerando che le nuove uscite discografiche avvengono di venerdì, e che nel 2026 l’8 maggio cadrà proprio di venerdì (ovvero “nei pressi” del 9 maggio), tutto fa pensare che Santissimo arriverà l’8 maggio 2026. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale.

Il successo a Sanremo e il Santissimo Tour 2026

L’annuncio dell’album arriva in un momento d’oro per l’artista. Dopo aver conquistato il grande pubblico arrivando secondo al Festival, la sua Mi piace tanto è attualmente il secondo brano più streammato di Sanremo 2026 su Spotify, oltre ad essere, questa settimana, il pezzo più passato dalle radio italiane.

Nei giorni scorsi è stato inoltre annunciato il Santissimo Tour 2026. Il tour estivo arriva dopo l’annuncio delle date nei club e rappresenta l’estensione naturale del percorso live di Sayf. Il nuovo tour che porterà l’artista sui principali palchi estivi e festival italiani.

Qui potete trovare tutte le date del tour aggiornate.

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