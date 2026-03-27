Classifica EarOne radio settimana 13 del 2026: Sayf conquista la vetta, Achille Lauro debutta in Top 10

Nella Classifica EarOne Radio settimana 13 del 2026 cambia finalmente la vetta: Sayf conquista il primo posto, seguito da Samurai Jay, mentre Ditonellapiaga scivola in terza posizione dopo settimane di dominio.

Dopo una settimana precedente segnata da grande stabilità, la nuova rilevazione racconta un airplay più dinamico, con movimenti soprattutto nelle prime posizioni e diversi ingressi che iniziano a ridisegnare gli equilibri.

EarOne settimana 13: Sayf in vetta, cambia il podio

Sayf sale di una posizione e si prende la leadership con TU MI PIACI TANTO, mentre Samurai Jay continua la sua crescita e si piazza al secondo posto. Scende invece Ditonellapiaga, che perde due posizioni e si ferma al terzo gradino del podio.

Subito dietro, Tommaso Paradiso guadagna terreno e si porta in Top 5, mentre MEEK consolida la sua presenza nelle zone alte della classifica.

Movimenti e nuove entrate

Tra le novità più rilevanti della settimana spicca il debutto di Achille Lauro con IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO, che entra direttamente in Top 10.

Nuovi ingressi anche per Juli e Coez, oltre a diversi nomi internazionali come BTS e Muse.

Nel circuito indipendente resta saldo il primato di RAYE, mentre KAMRAD cresce e si porta al secondo posto.

CLASSIFICA EARONE RADIO settimana 13 ‒ La Top 50

Tu Mi Piaci Tanto – Sayf – Warner (+1) Ossessione – Samurai Jay – Island (+1) Che Fastidio! – Ditonellapiaga – BMG (-2) I Romantici – Tommaso Paradiso – Sony (+3) Fabulous – MEEK – BMG (+1) I Just Might – Bruno Mars – Warner (-1) Canzone Estiva – Annalisa – Warner (-3) Stupida Sfortuna – Fulminacci – Maciste Dischi, Warner (=) In Viaggio Verso Il Paradiso – Achille Lauro – Warner (NEW) Opalite – Taylor Swift – Island (-1) Italia Starter Pack – J-AX – Sony (-1) Homewrecker – SOMBR – Warner (+1) Per Sempre Sì – Sal Da Vinci – Warner (-2) So Easy (To Fall In Love) – Olivia Dean – EMI (+2) Vacci Piano – Emma, Rkomi – Island (-3) Where Is My Husband! – RAYE – Human Re Sources (+4) Drive Safe – Myles Smith, Niall Horan – Sony, EMI (+1) Male Necessario – Fedez, Marco Masini – Warner (-3) Hug Yourself – KAMRAD – X-Energy (+6) Come Nei Film – Eros Ramazzotti, Max Pezzali – Sony (-3) Berlino – Ernia – Island (-2) All Time High – Nico Santos – X-Energy (-1) American Girls – Harry Styles – Sony (NEW) Animali Notturni – Malika Ayane – Carosello (-1) La Felicità E Basta – Maria Antonietta, Colombre – Sony (-3) Introvabile – Bresh – Sony (+1) I Can’t Wait – Bob Sinclar, Kiesza – Time (+6) Quelli Come Me – Juli, Coez – Sony/Warner (NEW) Aperture – Harry Styles – Sony (-15) Song Of The Future – U2 – EMI (-2) Fever Dream – Alex Warren – Warner (=) Poesie Clandestine – LDA, Aka 7even – Sony (-3) Anche A Vent’Anni Si Muore – BLANCO – EMI (-7) Die On This Hill – SIENNA SPIRO – EMI (-10) Uomo Che Cade – Tredici Pietro – Sony (+2) Swim – BTS – EMI (NEW) Release The Pressure – Calvin Harris, Kasabian – Sony (+8) Sei Tu – Levante – Warner (-6) End Of Beginning – Djo – AWAL (-9) Voilà – Elettra Lamborghini – EMI (-4) Amelie – Kid Yugi – EMI (=) High Maintenance – Paul Russell – Sony (+6) Resta Con Me – Bambole Di Pezza – EMI (+1) Canzone D’Amore – Geolier – Warner (-9) Perdutamente – Achille Lauro – Warner (-11) Loco Loco – Gordo, Reinier Zonneveld – Warner (-4) The Way We Touch – Charlotte Cardin – Warner (+18) Be With You – Muse – Warner (NEW) Ora E Per Sempre – Raf – Warner (-3) Call It – SOLEROY – X-Energy (-12)

EARONE – CLASSIFICA INDIPENDENTI

Nel circuito indipendente cambia qualcosa rispetto alla settimana precedente, ma non in vetta. RAYE mantiene il primo posto con WHERE IS MY HUSBAND!, confermandosi uno dei brani più solidi nelle rotazioni radiofoniche alternative.

Alle sue spalle cresce KAMRAD, che guadagna due posizioni e si porta al secondo posto, mentre Nico Santos scende di una posizione ma resta sul podio.

Le nuove entrate della settimana sono tutte internazionali, segnale di una fase in cui le radio indipendenti stanno guardando soprattutto all’estero. La prima presenza italiana si trova più indietro ed è quella di Mario Biondi con CIELO STELLATO, che si posiziona alla numero 35.

Questa era la classifica EarOne della settimana 13 del 2026. Appuntamento a venerdì prossimo.