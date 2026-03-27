27 Marzo 2026
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All Music Italia
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27 Marzo 2026

Classifica EarOne radio settimana 13 del 2026: Sayf conquista la vetta, Achille Lauro debutta in Top 10

Dopo settimane di stabilità cambia il podio: Sayf al primo posto, Ditonellapiaga scende alla #3.

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Sayf, Samurai Jay e Ditonellapiaga nella classifica EarOne settimana 13 2026
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Nella Classifica EarOne Radio settimana 13 del 2026 cambia finalmente la vetta: Sayf conquista il primo posto, seguito da Samurai Jay, mentre Ditonellapiaga scivola in terza posizione dopo settimane di dominio.

Dopo una settimana precedente segnata da grande stabilità, la nuova rilevazione racconta un airplay più dinamico, con movimenti soprattutto nelle prime posizioni e diversi ingressi che iniziano a ridisegnare gli equilibri.

EarOne settimana 13: Sayf in vetta, cambia il podio

Sayf sale di una posizione e si prende la leadership con TU MI PIACI TANTO, mentre Samurai Jay continua la sua crescita e si piazza al secondo posto. Scende invece Ditonellapiaga, che perde due posizioni e si ferma al terzo gradino del podio.

Subito dietro, Tommaso Paradiso guadagna terreno e si porta in Top 5, mentre MEEK consolida la sua presenza nelle zone alte della classifica.

Movimenti e nuove entrate

Tra le novità più rilevanti della settimana spicca il debutto di Achille Lauro con IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO, che entra direttamente in Top 10.

Nuovi ingressi anche per Juli e Coez, oltre a diversi nomi internazionali come BTS e Muse.

Nel circuito indipendente resta saldo il primato di RAYE, mentre KAMRAD cresce e si porta al secondo posto.

CLASSIFICA EARONE RADIO settimana 13 ‒ La Top 50

  1. Tu Mi Piaci TantoSayf – Warner (+1)
  2. OssessioneSamurai Jay – Island (+1)
  3. Che Fastidio!Ditonellapiaga – BMG (-2)
  4. I RomanticiTommaso Paradiso – Sony (+3)
  5. FabulousMEEK – BMG (+1)
  6. I Just MightBruno Mars – Warner (-1)
  7. Canzone EstivaAnnalisa – Warner (-3)
  8. Stupida SfortunaFulminacci – Maciste Dischi, Warner (=)
  9. In Viaggio Verso Il ParadisoAchille Lauro – Warner (NEW)
  10. OpaliteTaylor Swift – Island (-1)
  11. Italia Starter PackJ-AX – Sony (-1)
  12. HomewreckerSOMBR – Warner (+1)
  13. Per Sempre SìSal Da Vinci – Warner (-2)
  14. So Easy (To Fall In Love)Olivia Dean – EMI (+2)
  15. Vacci PianoEmma, Rkomi – Island (-3)
  16. Where Is My Husband!RAYE – Human Re Sources (+4)
  17. Drive SafeMyles Smith, Niall Horan – Sony, EMI (+1)
  18. Male NecessarioFedez, Marco Masini – Warner (-3)
  19. Hug YourselfKAMRAD – X-Energy (+6)
  20. Come Nei FilmEros Ramazzotti, Max Pezzali – Sony (-3)
  21. BerlinoErnia – Island (-2)
  22. All Time HighNico Santos – X-Energy (-1)
  23. American GirlsHarry Styles – Sony (NEW)
  24. Animali NotturniMalika Ayane – Carosello (-1)
  25. La Felicità E BastaMaria Antonietta, Colombre – Sony (-3)
  26. IntrovabileBresh – Sony (+1)
  27. I Can’t WaitBob Sinclar, Kiesza – Time (+6)
  28. Quelli Come MeJuli, Coez – Sony/Warner (NEW)
  29. ApertureHarry Styles – Sony (-15)
  30. Song Of The FutureU2 – EMI (-2)
  31. Fever DreamAlex Warren – Warner (=)
  32. Poesie ClandestineLDA, Aka 7even – Sony (-3)
  33. Anche A Vent’Anni Si MuoreBLANCO – EMI (-7)
  34. Die On This HillSIENNA SPIRO – EMI (-10)
  35. Uomo Che CadeTredici Pietro – Sony (+2)
  36. SwimBTS – EMI (NEW)
  37. Release The PressureCalvin Harris, Kasabian – Sony (+8)
  38. Sei TuLevante – Warner (-6)
  39. End Of BeginningDjo – AWAL (-9)
  40. VoilàElettra Lamborghini – EMI (-4)
  41. AmelieKid Yugi – EMI (=)
  42. High MaintenancePaul Russell – Sony (+6)
  43. Resta Con MeBambole Di Pezza – EMI (+1)
  44. Canzone D’AmoreGeolier – Warner (-9)
  45. PerdutamenteAchille Lauro – Warner (-11)
  46. Loco LocoGordo, Reinier Zonneveld – Warner (-4)
  47. The Way We TouchCharlotte Cardin – Warner (+18)
  48. Be With YouMuse – Warner (NEW)
  49. Ora E Per SempreRaf – Warner (-3)
  50. Call ItSOLEROY – X-Energy (-12)

EARONE – CLASSIFICA INDIPENDENTI

Nel circuito indipendente cambia qualcosa rispetto alla settimana precedente, ma non in vetta. RAYE mantiene il primo posto con WHERE IS MY HUSBAND!, confermandosi uno dei brani più solidi nelle rotazioni radiofoniche alternative.

Alle sue spalle cresce KAMRAD, che guadagna due posizioni e si porta al secondo posto, mentre Nico Santos scende di una posizione ma resta sul podio.

Le nuove entrate della settimana sono tutte internazionali, segnale di una fase in cui le radio indipendenti stanno guardando soprattutto all’estero. La prima presenza italiana si trova più indietro ed è quella di Mario Biondi con CIELO STELLATO, che si posiziona alla numero 35.

Questa era la classifica EarOne della settimana 13 del 2026. Appuntamento a venerdì prossimo.

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