Ultimo ha annunciato a sorpresa il nuovo album IL GIORNO CHE ASPETTAVO, in uscita il 19 giugno per Ultimo Records. Il cantautore romano torna così con un disco di inediti a due anni dall’ultimo progetto, mentre cresce l’attesa per il maxi evento del 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata.

L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove sono comparsi artwork e tracklist del disco. L’album conterrà dieci brani, inclusi i già pubblicati ACQUARIO e QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE.

Ultimo, il nuovo album esce il 19 giugno

IL GIORNO CHE ASPETTAVO sarà il settimo album di inediti della carriera di Ultimo. Il progetto sarà disponibile in preorder nei formati CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato.

L’immagine scelta per accompagnare il disco mostra uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell’infinito, elemento visivo ormai legato all’immaginario costruito dall’artista negli ultimi anni.

Ultimo, “Questa insensata voglia di te”: il testo e il significato del brano inedito

La tracklist di IL GIORNO CHE ASPETTAVO

Il giorno che aspettavo

Qualcosa di bello

Romantica

Acquario

Questa insensata voglia di te

Quando dorme la città

Io non so

Cuore di plastica

Avevamo cent’anni

Ci siamo detti tutto

Il record di Roma Tor Vergata

L’uscita del nuovo album arriva a poche settimane da ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il concerto previsto il 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata.

L’evento ha già registrato il sold out con 250mila biglietti venduti in tre ore, numeri che hanno trasformato il live in uno degli appuntamenti più discussi della stagione musicale italiana.

A 30 anni compiuti lo scorso gennaio, Ultimo ha già collezionato 42 stadi in carriera, oltre 2 milioni di biglietti venduti e più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify.