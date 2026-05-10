Testo e significato di Cabana, il nuovo singolo inedito di Irama, in uscita venerdì 15 maggio.

Il brano è stato anticipato a sorpresa durante l’ospitata di Irama ad Amici, prima volta dal vivo davanti a un pubblico televisivo.

Per Irama l’estate 2026 si apre con un brano che cambia traiettoria musicale rispetto ai brani più intimi dell’ultimo album. Antologia della vita e della morte, pubblicato il 17 ottobre 2025, ha esordito al numero uno della classifica di vendita e oggi è certificato Disco d’Oro.

Quel disco era raccontato come un viaggio dentro sé stessi, sulla memoria e sul senso del tempo. Cabana sceglie invece la dimensione dei tormentoni a cui il cantautore ci ha abituato, da Nera a Mediterranea, tra notte, festa e immaginario estivo.

Irama – Cabana : il significato del brano

Il singolo unisce libertà e seduzione estiva. La produzione intreccia sonorità pop con ritmiche latine, costruendo un groove caldo, coinvolgente, immediato.

Al centro del brano c’è una notte speciale tra due persone. Non solo la festa: la tensione che si crea durante una serata, sguardi che si incrociano, avvicinamenti e distanze, il desiderio di cercarsi tra la musica e la confusione. Cabana, nel racconto della canzone, diventa un luogo simbolico sospeso tra musica, attrazione ed evasione.

Il testo di Cabana

Ubriaca

mi sorridi appena

come un Tango

dietro la tua schiena

sorridi e stai ballando

nascosto dietro al fumo di una sigaretta

soc he mi stai guardando

ma non so come si fa

a non fermarti se ti guardi immensamente

è che mi fai girare la testa ma non mi interessa

balliamo tra la gente

mentre tutto intorno rallenta e il rumore si ferma

ma se io ti prendo rimani, ti prendo le mani

mi prendi le mani, ti prendo e rimane

Cabana, dentro i tuoi occhi

Cabana, mentre ti spogli

Cabana, e non tornerai

Cabana

Il testo completo di “Cabana” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 15 maggio, giorno di uscita del singolo.

Verso San Siro: Cabana in scaletta l’11 giugno

L’uscita del singolo arriva a circa un mese dal debutto di Irama da headliner allo Stadio San Siro di Milano. Concerto fissato per l’11 giugno 2026, primo show in uno stadio della carriera dell’artista, dopo due anni di live in arena tutti chiusi con il sold out.

Cabana, insieme ai brani più amati del repertorio e a quelli dell’ultimo album, è destinata a entrare nella scaletta dello show prodotto da Vivo Concerti.