10 Maggio 2026
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10 Maggio 2026

Irama torna con “Cabana”: il nuovo singolo arriva il 15 maggio, un mese prima di San Siro

Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima ad Amici di Maria De Filippi.

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Irama, foto promozionale del nuovo singolo "Cabana" in uscita il 15 maggio.
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Testo e significato di Cabana, il nuovo singolo inedito di Irama, in uscita venerdì 15 maggio.

Il brano è stato anticipato a sorpresa durante l’ospitata di Irama ad Amici, prima volta dal vivo davanti a un pubblico televisivo.

Per Irama l’estate 2026 si apre con un brano che cambia traiettoria musicale rispetto ai brani più intimi dell’ultimo album. Antologia della vita e della morte, pubblicato il 17 ottobre 2025, ha esordito al numero uno della classifica di vendita e oggi è certificato Disco d’Oro.

Quel disco era raccontato come un viaggio dentro sé stessi, sulla memoria e sul senso del tempo. Cabana sceglie invece la dimensione dei tormentoni a cui il cantautore ci ha abituato, da Nera a Mediterranea, tra notte, festa e immaginario estivo.

IramaCabana: il significato del brano

Il singolo unisce libertà e seduzione estiva. La produzione intreccia sonorità pop con ritmiche latine, costruendo un groove caldo, coinvolgente, immediato.

Al centro del brano c’è una notte speciale tra due persone. Non solo la festa: la tensione che si crea durante una serata, sguardi che si incrociano, avvicinamenti e distanze, il desiderio di cercarsi tra la musica e la confusione. Cabana, nel racconto della canzone, diventa un luogo simbolico sospeso tra musica, attrazione ed evasione.

Il testo di Cabana

Ubriaca
mi sorridi appena
come un Tango
dietro la tua schiena
sorridi e stai ballando
nascosto dietro al fumo di una sigaretta
soc he mi stai guardando
ma non so come si fa
a non fermarti se ti guardi immensamente
è che mi fai girare la testa ma non mi interessa
balliamo tra la gente
mentre tutto intorno rallenta e il rumore si ferma
ma se io ti prendo rimani, ti prendo le mani
mi prendi le mani, ti prendo e rimane
Cabana, dentro i tuoi occhi
Cabana, mentre ti spogli
Cabana, e non tornerai
Cabana

Il testo completo di “Cabana” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 15 maggio, giorno di uscita del singolo.

Verso San Siro: Cabana in scaletta l’11 giugno

L’uscita del singolo arriva a circa un mese dal debutto di Irama da headliner allo Stadio San Siro di Milano. Concerto fissato per l’11 giugno 2026, primo show in uno stadio della carriera dell’artista, dopo due anni di live in arena tutti chiusi con il sold out.

Cabana, insieme ai brani più amati del repertorio e a quelli dell’ultimo album, è destinata a entrare nella scaletta dello show prodotto da Vivo Concerti.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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