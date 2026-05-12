Eurovision 2026 pagelle prima semifinale: voti e commenti in tempo reale dalla Wiener Stadthalle di Vienna, a cura di Davide Maistrello. Nella prima serata del contest si esibiscono 15 Paesi in gara per 10 posti in finale, più Italia e Germania, già qualificate come Big.

L’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo martedì 12 maggio con la prima semifinale. L’Italia non deve passare dal televoto della serata perché è già in finale, ma Sal Da Vinci salirà comunque sul palco con Per sempre sì, fuori concorso. Stesso discorso per la Germania, anche lei già qualificata.

Seguiremo la serata con le pagelle live di Davide Maistrello: voce, messa in scena, resa televisiva e possibilità di qualificazione. L’articolo sarà aggiornato durante la diretta, esibizione dopo esibizione.

Qui la nostra guida alle canzoni in gara:

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Eurovision 2026 prima semifinale: 15 Paesi in gara più Italia e Germania fuori concorso

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 vede 15 Paesi in gara. Solo 10 accederanno alla finale di sabato. Nel corso della serata si esibiranno anche Italia e Germania, già qualificate come Big e quindi fuori dalla competizione della semifinale.

Articolo in aggiornamento durante la diretta.

Eurovision 2026, le pagelle della prima semifinale

Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!

Voto: 7.5

La Moldavia apre la serata facendo esattamente quello che ci si aspetta da loro: tre minuti di caos organizzato, orgoglio nazionale e caciara identitaria, tra grafiche con testo e personaggi anime, colori della bandiera e il ritorno scenico di Aliona Moon (11° all’Eurovision 2013) con lo stesso vestito gigante con cui si presentò a Malmö dodici anni fa. Molto energico e vivace il camera work, legato per buona parte della performance a una steadycam tremolante che segue l’artista e i musicisti sul palco. Satoshi ha carisma da vendere e la canzone è una macchina da televoto, soprattutto nelle nazioni dell’est Europa. Grandi possibilità di qualificazione per una proposta che nei pronostici partiva in sordina ma chiaramente sale di colpi nel modo in cui riesce a coinvolgere il pubblico in arena.

SVEZIa – FELICIA – MY SYSTEM

Voto: 8

La Svezia fa la Svezia: porta una canzone techno-pop che richiama da vicino il mood e le atmosfere di Everyrtime We Touch dei Cascada e la impacchetta in una performance pulitissima e dirompente, piena di laser, con quattro ballerini e una costruzione televisiva curata al millimetro e che in piena tradizione svedese sa esattamente dove vuole andare. Felicia resta un personaggio particolare: la mascherina può creare distanza con il pubblico, ma allo stesso tempo rende la sua immagine immediatamente riconoscibile. Non è la candidatura svedese che porterà l’ottava vittoria a Stoccolma e dintorni, probabilmente, ma è molto più solida di quanto una parte della bolla voglia raccontare e dovrebbe passare il turno senza troppi problemi.

CROAZIa – LELEK – ANDROMEDA

Voto: 7.5

Il quintetto croato delle Lelek riesce a trasformare una proposta già forte sul piano identitario in un momento scenico davvero evocativo. Le componenti sparse sul palco, il ghiaccio secco, la wind machine, le fiamme, i giochi di luce e l’uso degli elementi danno alla power ballad croata un respiro quasi rituale, senza snaturarne la componente folk-pop. È una candidatura che vive di atmosfera, autenticità e senso di appartenenza, più che di immediatezza e di effettiva spendibilità radiofonica. La Croazia quest’anno ha decisamente qualcosa da dire e mi aspetto di ritrovarla anche fra le 25 finaliste sabato sera.

Credits foto: EBU/Corinne Cumming e Alma Bengtsson