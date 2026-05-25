25 Maggio 2026
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25 Maggio 2026

Raf, “Pazzi Stupidi Ragazzi”: testo, significato e l’electropop che apre l’estate

Dopo Sanremo, Raf torna a sorpresa con un singolo electropop sull'amore senza confini.

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Raf in primo piano nella foto promo del nuovo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi
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Testo e significato di Pazzi Stupidi Ragazzi, il nuovo singolo di Raf, disponibile da venerdì 29 maggio per Warner Records e Girotondo srl.

A pochi mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, Raf torna a sorpresa con un nuovo singolo che apre la strada all’album di inediti previsto per l’autunno. Pazzi Stupidi Ragazzi arriva sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica venerdì 29 maggio.

L’uscita anticipa anche il ritorno live di Raf, che da luglio sarà in tour con Infinito – Estate 2026 e in autunno nei palasport di Roma, Milano e Napoli per Infinito – Palasport 2026, occasione in cui festeggerà i 25 anni del brano manifesto della sua carriera. Tutte le date e le info sul tour le abbiamo raccolte in questa pagina dedicata al tour 2026.

RafPazzi Stupidi Ragazzi: il significato del brano

Pazzi Stupidi Ragazzi racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente. Uno di quei legami che resistono al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze.

Due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando il sentimento è autentico, tutto il resto perde di importanza. Le paure, gli ostacoli, i confini, spesso autoimposti.

Sul piano musicale, Raf sceglie un’anima electropop ritmata, pensata per far muovere e insieme per emozionare. Atmosfere notturne, immagini romantiche, corse verso l’estate e stelle da contare in due: il brano si tiene a metà tra dance song e canzone d’amore, con la vocazione popolare che da sempre attraversa la scrittura dell’artista.

A spiegare lo spirito del pezzo è lo stesso Raf:

“Ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni, con quella parte un po’ folle e sincera che ci rende tutti, in fondo, ancora ‘pazzi stupidi ragazzi’. Nel brano c’è nostalgia, ma anche energia, voglia di vivere e di lasciarsi andare.”

Copertina del singolo Pazzi Stupidi Ragazzi di Raf con scena estiva a bordo piscina e titolo giallo

Il testo di Pazzi Stupidi Ragazzi

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Pazzi Stupidi Ragazzi” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 29 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Pazzi Stupidi Ragazzi
Artista: Raf
Etichetta: Warner Records
Produzione esecutiva: Girotondo srl
Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

Raf nel 2026: da Sanremo all’album in arrivo

Pazzi Stupidi Ragazzi è il tassello che lega il Sanremo 2026 di Raf al nuovo album di inediti in uscita in autunno. Un percorso che attraversa oltre quarant’anni di carriera, 14 album in studio e più di 20 milioni di dischi venduti, di cui abbiamo ricostruito le tappe principali in questo approfondimento sulla carriera di Raf.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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