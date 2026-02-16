Raf a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: testo e significato

Raf è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre.
In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.
Di cosa parla “Ora e per sempre” – il significato della canzone
Nel brano Ora e per sempre, Raf racconta la storia di un amore che dura da molti anni, una relazione che cresce e si trasforma insieme al mondo che li circonda. Attraverso le sfide, i cambiamenti e le evoluzioni della vita, l’amore si adatta, si rinnova e si scopre ogni giorno più profondo. È un racconto autobiografico, intimo e sincero, che intreccia la memoria personale con la consapevolezza del tempo che passa.
Testo di “ora e per sempre” – Raf
Autori ed editori di “ora e per sempre”
Autori: Raf, Samuele Riefoli
Compositori: Raf, Samuele Riefoli
Editori:
Produzione:
L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour
Al momento non si conosce nè il titolo nè la data di uscita di un nuovo album.
IL TOUR
Raf sarà impegnato con due tour. Il primo è INFINITO – ESTATE 2026:
- 16 luglio CAPURSO (BA) Multiculturita Summer Festival
- 18 luglio CAROVIGNO (BR) Arena 30/40
- 01 agosto BARD (AO) Forte di Bard
- 3 agosto TRIESTE Castello San Giusto
- 6 agosto CASTIGLIONCELLO (LI) Castello Pasquini
- 8 agosto SIROLO (AN) Parco della Repubblica
- 11 agosto PALERMO Teatro di Verdura, Dream Pop Festival
- 12 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena
- 14 agosto ACRI (CS) Teatro di Acri, Estate Acrese
- 22 agosto MARINA DI PIETRASANTA (LU) La Versiliana Festival
- 1 settembre VICENZA Piazza dei Signori. Vicenza in Festival
- 19 settembre TERNI Palaterni, Tributo d’autore
- 20 settembre SANT’ANGELO DI GATTEO (FC) Barrocci Festival
Il tour INFINITO PALASPORT 2026:
- 9 OTTOBRE – NAPOLI, Palapartenope
- 12 OTTOBRE – MILANO, Unipol Forum
- 17 OTTOBRE – ROMA Palazzo dello Sport
Quante volte Raf ha partecipato a Sanremo?
Quella del Sanremo 2026 è la quinta partecipazione al Festival per Raf.
- 1988 – Inevitabile follia – 11° – Big
- 1989 – Cosa resterà degli anni ’80 – 15° – Campioni
- 1991 – Oggi un Dio non ho – 10° – Big
- 2015 – Come una favola – non finalista – BIG
Il duetto di Raf nella serata cover
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Raf si esibirà con i The Kolors sulle note di The Riddle di Nik Kershaw.
Il brano pubblicato nel 1984 resta nella classifica dei singoli più venduti in Italia tra la fine del 1984 e del 1985. Raggiunge, inoltre, la decima posizione della hit parade settimanale, risultando fra i primi 100 del 1985.
La pagella dopo il pre-ascolto della stampa
Voto di Alvise Salerno per AMI: 5½/10
Media voto della stampa: 5,68
Quando canta Raf a Sanremo 2026?
Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.
Immagine di copertina di Gianluca Saragà