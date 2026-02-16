Raf a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: testo e significato

Raf è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre.

Di cosa parla “Ora e per sempre” – il significato della canzone

Nel brano Ora e per sempre, Raf racconta la storia di un amore che dura da molti anni, una relazione che cresce e si trasforma insieme al mondo che li circonda. Attraverso le sfide, i cambiamenti e le evoluzioni della vita, l’amore si adatta, si rinnova e si scopre ogni giorno più profondo. È un racconto autobiografico, intimo e sincero, che intreccia la memoria personale con la consapevolezza del tempo che passa.

Testo di “ora e per sempre” – Raf

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “ora e per sempre”

Autori: Raf, Samuele Riefoli

Compositori: Raf, Samuele Riefoli

Editori:

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non si conosce nè il titolo nè la data di uscita di un nuovo album.

IL TOUR

Raf sarà impegnato con due tour. Il primo è INFINITO – ESTATE 2026:

16 luglio CAPURSO (BA) Multiculturita Summer Festival

18 luglio CAROVIGNO (BR) Arena 30/40

01 agosto BARD (AO) Forte di Bard

3 agosto TRIESTE Castello San Giusto

6 agosto CASTIGLIONCELLO (LI) Castello Pasquini

8 agosto SIROLO (AN) Parco della Repubblica

11 agosto PALERMO Teatro di Verdura, Dream Pop Festival

12 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino, Etna in scena

14 agosto ACRI (CS) Teatro di Acri, Estate Acrese

22 agosto MARINA DI PIETRASANTA (LU) La Versiliana Festival

1 settembre VICENZA Piazza dei Signori. Vicenza in Festival

19 settembre TERNI Palaterni, Tributo d’autore

20 settembre SANT’ANGELO DI GATTEO (FC) Barrocci Festival

Il tour INFINITO PALASPORT 2026:

9 OTTOBRE – NAPOLI, Palapartenope

12 OTTOBRE – MILANO, Unipol Forum

17 OTTOBRE – ROMA Palazzo dello Sport

Quante volte Raf ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la quinta partecipazione al Festival per Raf.

1988 – Inevitabile follia – 11° – Big

1989 – Cosa resterà degli anni ’80 – 15° – Campioni

1991 – Oggi un Dio non ho – 10° – Big

2015 – Come una favola – non finalista – BIG

Il duetto di Raf nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Raf si esibirà con i The Kolors sulle note di The Riddle di Nik Kershaw.

Il brano pubblicato nel 1984 resta nella classifica dei singoli più venduti in Italia tra la fine del 1984 e del 1985. Raggiunge, inoltre, la decima posizione della hit parade settimanale, risultando fra i primi 100 del 1985.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5½/10

Media voto della stampa: 5,68

Quando canta Raf a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

