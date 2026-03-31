Raf celebra 25 anni di Infinito: tutte le date del tour dell’estate 2026

Raf torna dal vivo nell’estate 2026 con INFINITO – ESTATE 2026, una serie di concerti che celebrano i 25 anni di Infinito. Il tour estivo attraverserà diverse città italiane tra luglio e settembre e arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, riportando al centro uno dei brani più rappresentativi della sua carriera.

RAF TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

16 luglio 2026 – Multiculturita Summer Festival – Capurso (BA)

18 luglio 2026 – Arena 30/40 – Carovigno (BR)

1 agosto 2026 – Forte di Bard – Bard (AO)

3 agosto 2026 – Castello San Giusto – Trieste

6 agosto 2026 – Castello Pasquini – Castiglioncello (LI)

8 agosto 2026 – Parco della Repubblica – Sirolo (AN)

11 agosto 2026 – Teatro di Verdura (Dream Pop Festival) – Palermo

12 agosto 2026 – Anfiteatro Falcone e Borsellino (Etna in Scena) – Zafferana Etnea (CT)

14 agosto 2026 – Teatro di Acri (Estate Acrese) – Acri (CS)

18 agosto 2026 – Festival “I colori dell’olio” – Presicce-Acquarica (LE)

22 agosto 2026 – La Versiliana Festival – Marina di Pietrasanta (LU)

30 agosto 2026 – Teatro Romano – Verona

1 settembre 2026 – Piazza dei Signori (Vicenza in Festival) – Vicenza

13 settembre 2026 – Poggio Arena Live – Poggio Renatico (FE)

19 settembre 2026 – Palaterni (Tributo d’autore) – Terni

20 settembre 2026 – Barrocci Festival – Sant’Angelo di Gatteo (FC)

IL NUOVO TOUR DI RAF

Con INFINITO – ESTATE 2026, Raf costruisce un tour che parte da uno dei suoi brani più iconici per raccontare l’intero percorso artistico. Pubblicata nel 2001 come primo singolo dell’album Iperbole, Infinito è diventata una delle canzoni più riconoscibili del pop italiano dei primi anni Duemila, capace di unire melodia e una struttura atipica per l’artista, con parti quasi parlate e inserti vicini al rap.

Il brano raggiunse la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia e si impose come uno dei tormentoni dell’estate 2001, chiudendo l’anno in vetta alle classifiche. A distanza di 25 anni resta un punto fermo del repertorio di Raf, spesso presente nelle scalette live e riconosciuto anche dalle nuove generazioni.

Il tour si inserisce nel percorso più recente del cantautore, segnato dal ritorno sul palco dell’Ariston e dall’attesa per un nuovo progetto discografico previsto per l’autunno.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

I NUMERI DI RAF

Con oltre 40 anni di carriera, Raf ha pubblicato 14 album in studio e venduto più di 20 milioni di dischi nel mondo. Infinito ha ottenuto certificazioni di platino in Italia, confermandosi tra i suoi maggiori successi insieme a brani come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80 e Ti pretendo.

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