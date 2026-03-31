31 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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31 Marzo 2026

Raf celebra 25 anni di Infinito: tutte le date del tour dell’estate 2026

Il ritorno live di Raf per i 25 anni di Infinito con un tour estivo in tutta Italia

Tour di Oriana Meo
Raf tour 2026 date concerti Infinito estate
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Raf torna dal vivo nell’estate 2026 con INFINITO – ESTATE 2026, una serie di concerti che celebrano i 25 anni di Infinito. Il tour estivo attraverserà diverse città italiane tra luglio e settembre e arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, riportando al centro uno dei brani più rappresentativi della sua carriera.

RAF TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 16 luglio 2026 – Multiculturita Summer Festival – Capurso (BA)
  • 18 luglio 2026 – Arena 30/40 – Carovigno (BR)
  • 1 agosto 2026 – Forte di Bard – Bard (AO)
  • 3 agosto 2026 – Castello San Giusto – Trieste
  • 6 agosto 2026 – Castello Pasquini – Castiglioncello (LI)
  • 8 agosto 2026 – Parco della Repubblica – Sirolo (AN)
  • 11 agosto 2026 – Teatro di Verdura (Dream Pop Festival) – Palermo
  • 12 agosto 2026 – Anfiteatro Falcone e Borsellino (Etna in Scena) – Zafferana Etnea (CT)
  • 14 agosto 2026 – Teatro di Acri (Estate Acrese) – Acri (CS)
  • 18 agosto 2026 – Festival “I colori dell’olio” – Presicce-Acquarica (LE)
  • 22 agosto 2026 – La Versiliana Festival – Marina di Pietrasanta (LU)
  • 30 agosto 2026 – Teatro Romano – Verona
  • 1 settembre 2026 – Piazza dei Signori (Vicenza in Festival) – Vicenza
  • 13 settembre 2026 – Poggio Arena Live – Poggio Renatico (FE)
  • 19 settembre 2026 – Palaterni (Tributo d’autore) – Terni
  • 20 settembre 2026 – Barrocci Festival – Sant’Angelo di Gatteo (FC)

IL NUOVO TOUR DI RAF

Con INFINITO – ESTATE 2026, Raf costruisce un tour che parte da uno dei suoi brani più iconici per raccontare l’intero percorso artistico. Pubblicata nel 2001 come primo singolo dell’album Iperbole, Infinito è diventata una delle canzoni più riconoscibili del pop italiano dei primi anni Duemila, capace di unire melodia e una struttura atipica per l’artista, con parti quasi parlate e inserti vicini al rap.

Il brano raggiunse la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia e si impose come uno dei tormentoni dell’estate 2001, chiudendo l’anno in vetta alle classifiche. A distanza di 25 anni resta un punto fermo del repertorio di Raf, spesso presente nelle scalette live e riconosciuto anche dalle nuove generazioni.

Il tour si inserisce nel percorso più recente del cantautore, segnato dal ritorno sul palco dell’Ariston e dall’attesa per un nuovo progetto discografico previsto per l’autunno.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

I NUMERI DI RAF

Con oltre 40 anni di carriera, Raf ha pubblicato 14 album in studio e venduto più di 20 milioni di dischi nel mondo. Infinito ha ottenuto certificazioni di platino in Italia, confermandosi tra i suoi maggiori successi insieme a brani come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80 e Ti pretendo.

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