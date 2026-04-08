Paola Iezzi, Stessa Direzione: testo e significato del nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 10 aprile. Il brano è scritto dall’artista insieme a Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e a Raige. Arriva dopo i cinque sold out milanesi del live show iezz we can!!! e racconta una nostalgia luminosa, esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati.

Il singolo (Columbia Records/Sony Music Italy) unisce la ricerca interiore a una produzione curata da Marco Paganelli (PAGA). L’arrangiamento gioca su un equilibrio preciso tra contemporaneità e richiami agli anni ’80, affidando al suono di un Juno-6 originale e al sassofono di Michele Monestiroli il compito di costruire un’atmosfera evocativa e cinematografica.

Il significato di “Stessa Direzione”

Il brano attraversa il tema della distanza senza mai cedere alla malinconia passiva. Paola Iezzi canta l’urgenza di riconnettersi con una parte della propria storia, trasformando l’attesa in consapevolezza. La connessione tra due persone diventa così un filo invisibile che resiste al tempo e alle scelte individuali, orientando i percorsi verso lo stesso orizzonte.

“L’idea centrale nella produzione è l’unione tra sonorità moderne, l’utilizzo dei sample della batteria e l’effettistica della voce, e sonorità dichiaratamente 80’s”, spiega il produttore Marco Paganelli. Un tappeto sonoro che sostiene un nuovo senso di libertà: la capacità di andare avanti portando con sé ciò che è stato, con uno sguardo aperto verso il futuro.

Questa dimensione emotiva prende forma anche nel videoclip ufficiale diretto da Paolo Santambrogio. Un vero e proprio on the road introspettivo girato in California, tra le strade di Los Angeles, le spiagge di Malibù e gli spazi aperti del deserto del Mojave, alla ricerca di qualcuno o, più probabilmente, di sé stessi.

Paola Iezzi, “Stessa Direzione”: il testo

Il testo completo del brano sarà disponibile su questa pagina a partire da venerdì 10 aprile, in concomitanza con l’uscita ufficiale del singolo sulle piattaforme digitali.