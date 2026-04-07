Blanco torna con Ma’, il suo terzo album in studio uscito il 3 aprile 2026, e i dati Spotify dei primi tre giorni raccontano una storia interessante.

Tre anni sono un’era geologica nel mercato discografico di oggi, specialmente per un ragazzo che ha esordito come un ciclone, bruciato tappe che normalmente richiedono decenni e attraversato una sovraesposizione mediatica che avrebbe schiacciato chiunque.

Un album di passaggio, di ricerca, forse di necessario assestamento dopo gli scossoni passati. Su All Music Italia, oltre ad averlo recensito, abbiamo guardato i numeri di questo debutto, non per fare il gioco al massacro che spesso piace alla rete, ma per analizzare lucidamente dove si posiziona oggi uno dei talenti più cristallini emersi nella musica italiana dopo quasi 3 anni di silenzio.

blanco – Il debutto di “Ma’”: i numeri del primo giorno

Nel suo primo giorno di permanenza sulla piattaforma (venerdì 3 aprile), Ma’ ha piazzato 15 brani nella Top 200 della classifica Spotify Italia, di cui 12 nuove entrate. La title track Ma’ è stato il debutto più alto della giornata, posizionandosi al numero 9 con 198.851 stream. Subito dietro, alla 17, troviamo Ricordi (il duetto con Elisa) con 169.688 ascolti, brano che peraltro sta già dimostrando un’ottima tenuta radiofonica.

Per capire questi numeri, serve contestualizzarli e tenere conto di due fattori. Il primo è che i paragoni con il passato vanno maneggiati con cura. Il 10 settembre 2021, il debutto di Blu Celeste monopolizzava la Top 10, con la title track al numero 2 (822.156 stream) e Notti in Bianco al primo posto (839.497).

Il 14 aprile 2023, Innamorato piazzava tre brani in Top 10, guidati da Un Briciolo Di Allegria con Mina (656.419 stream). I numeri di oggi sono fisiologicamente più bassi. Non c’è più l’effetto novità dirompente dell’esordio, né l’onda lunga post-Sanremo del secondo disco.

Ecco il confronto completo dei tre debutti discografici su Spotify Italia nel loro primo giorno di uscita, con tutti i brani presenti in Top 200 e il totale stream della giornata.

Blu Celeste — 10 settembre 2021

Pos. Brano Stream #1 Notti In Bianco 839.497 #2 Blu Celeste 822.156 #3 Paraocchi 783.186 #4 Mezz’Ora Di Sole 721.736 #5 Sai Cosa C’è 667.874 #6 Figli Di Puttana 629.274 #7 Lucciole 626.718 #8 MI FAI IMPAZZIRE (con Sfera Ebbasta) 579.408 #9 Finché Non Mi Seppelliscono 549.349 #10 Pornografia (Bianco Paradiso) 530.415 #11 Afrodite 496.371 #12 David 472.649 #13 Ladro Di Fiori 453.580 #34 LA CANZONE NOSTRA (con MACE & Salmo) 190.272 Totale stream giorno di debutto 8.362.485

Innamorato — 14 aprile 2023

Pos. Brano Stream #1 Un Briciolo Di Allegria (con Mina) 656.419 #5 Lacrime Di Piombo 448.298 #6 Anima Tormentata 398.564 #7 Innamorato 381.771 #8 L’Isola Delle Rose 381.739 #10 Giulia 345.103 #11 Ancora, Ancora, Ancora 342.678 #16 Scusa 317.463 #18 Fotocopia 300.485 #24 La Mia Famiglia 232.783 #25 Raggi Del Sole 232.042 #27 Vada Come Vada 228.754 #45 Notti In Bianco 67.672 #141 Finché Non Mi Seppelliscono 65.970 #148 Nostalgia 63.941 #154 MI FAI IMPAZZIRE (con Sfera Ebbasta) 62.582 Totale stream giorno di debutto 4.526.264

Ma’ — 3 aprile 2026

Pos. Brano Stream #9 Ma’ 198.851 #17 Ricordi (con Elisa) 169.688 #30 Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani) 142.641 #35 Ti voglio bene, uomo 132.572 #39 Anche a vent’anni si muore 123.323 #49 Tanto non rinasco 110.680 #80 Los Angeles 91.428 #85 Piangere a 90 89.576 #90 15 dicembre (prima) 87.090 #112 27 luglio (dopo) 79.401 #116 Maledetta Rabbia 78.642 #132 Woo 71.578 #133 Fuori dai denti 71.488 #152 Fuochi per aria (la fortuna) 66.254 #184 Un posto migliore 58.388 Totale stream giorno di debutto 1.571.600

La seconda cosa da considerare è lo stato attuale del mercato dello streaming in Italia. Rispetto al 2021 e al 2023, i volumi per i nuovi lanci (al netto di pochissime eccezioni legate a dinamiche urban o TikTok) si sono abbassati per tutti. La soglia d’ingresso in Top 10 si è abbassata, la curva di attenzione si è accorciata. In questo scenario, un debutto da quasi 200mila stream per il singolo di punta resta un dato solido per il nuovo album di Blanco.

La tenuta nel weekend e la variabile Pasqua

C’è poi un’altra variabile, puramente di calendario: l’album è uscito il venerdì di Pasqua. Chi lavora in questo settore sa bene che i giorni festivi in Italia – e il weekend pasquale in particolare – registrano un calo strutturale degli ascolti. Le persone viaggiano, stanno in famiglia, si disconnettono dalle routine quotidiane che solitamente trainano lo streaming (il tragitto casa-lavoro, lo studio).

I dati dei giorni successivi riflettono questa dinamica. Sabato 4 aprile (vigilia di Pasqua), i brani in Top 200 scendono a 9. La title track Ma’ passa dalla 9 alla 36 (119.956 stream), mentre Ricordi si posiziona alla 34 (123.726 stream). Domenica 5 aprile (Pasqua), i brani in classifica restano 8, con Ricordi alla 32 (101.211) e Ma’ alla 34 (97.352).

È un calo? Sì. È un flop? Assolutamente no. È il fisiologico andamento di un disco uscito in un momento particolare dell’anno, da parte di un artista che sta cercando (e trovando) una dimensione più matura e meno legata all’hype del momento.

La vera partita non si gioca nel primo weekend, ma sulla tenuta a lungo termine e, soprattutto, sul tour nei palazzetti in partenza tra poche settimane. Perché gli stream di Blanco per Ma’ sono un indicatore, ma i biglietti staccati e la gente sotto il palco restano la metrica più reale che abbiamo per misurare lo stato di salute di un progetto musicale.