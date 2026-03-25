Blanco annuncia “Ricordi” con Elisa, nuovo estratto da Ma’

Blanco presenta Ricordi, scopriamo il significato del testo del nuovo singolo in duetto con Elisa, quarto estratto dall’album Ma’, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records (Universal Music Italia ). Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 27 marzo 2026.

Ricordi è il secondo duetto della tracklist di Ma’, dopo Peggio del diavolo con Gianluca Grignani, e arriva dopo i tre singoli che hanno anticipato il disco: Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore. Un percorso di avvicinamento all’album costruito brano dopo brano, ognuno con un’identità precisa.

L’annuncio del brano è arrivato direttamente dai profili social di Blanco, con una foto insieme a Elisa e queste parole: “Elisa è una di provincia come me. Credo che sia autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile. La stimo per tutto quello che ha fatto nella sua assurda carriera. Per me è un onore.”

BLANCO ed ELISA, “RICORDI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Dal frammento disponibile, Ricordi è una canzone sulla fine di qualcosa che non si riesce ad accettare. Il titolo stesso funziona su due livelli: i ricordi come sostantivo – ciò che rimane di una storia – e i ricordi come verbo, il ritornare di qualcosa che pensavi di aver lasciato indietro. “Sono ricordi che poi ritorni”: una sola frase che contiene entrambi i significati, e che apre il brano con una precisione rara.

In questo contesto, la voce di Elisa non è un semplice featuring: è un contrappunto. Due voci che raccontano la stessa storia da punti di vista diversi, o forse la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme. Blanco lo aveva già intuito nella sua presentazione: “autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile”. Sono le stesse qualità che servono a questo brano.

RICORDI TESTO

Sono

Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni

che poi Ritorni

con il mio riflesso nei tuoi occhi

non è più quello di prima

non dirmi che, non dirmi che, non dirmi che

è finita

non sarò più come prima

non è più quello di prima

non dirmi che, non dirmi che, non dirmi che è finita

(testo completo in arrivo)