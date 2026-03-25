25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Blanco annuncia “Ricordi” con Elisa, nuovo estratto da Ma’

Il quarto estratto dall'album Ma' è il secondo duetto della tracklist.

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Blanco ed Elisa insieme per il singolo Ricordi
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Blanco presenta Ricordi, scopriamo il significato del testo del nuovo singolo in duetto con Elisa, quarto estratto dall’album Ma’, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records (Universal Music Italia ). Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 27 marzo 2026.

Ricordi è il secondo duetto della tracklist di Ma’, dopo Peggio del diavolo con Gianluca Grignani, e arriva dopo i tre singoli che hanno anticipato il disco: Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore. Un percorso di avvicinamento all’album costruito brano dopo brano, ognuno con un’identità precisa.

L’annuncio del brano è arrivato direttamente dai profili social di Blanco, con una foto insieme a Elisa e queste parole: “Elisa è una di provincia come me. Credo che sia autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile. La stimo per tutto quello che ha fatto nella sua assurda carriera. Per me è un onore.”

BLANCO ed ELISA, “RICORDI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Dal frammento disponibile, Ricordi è una canzone sulla fine di qualcosa che non si riesce ad accettare. Il titolo stesso funziona su due livelli: i ricordi come sostantivo – ciò che rimane di una storia – e i ricordi come verbo, il ritornare di qualcosa che pensavi di aver lasciato indietro. “Sono ricordi che poi ritorni”: una sola frase che contiene entrambi i significati, e che apre il brano con una precisione rara.

In questo contesto, la voce di Elisa non è un semplice featuring: è un contrappunto. Due voci che raccontano la stessa storia da punti di vista diversi, o forse la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme. Blanco lo aveva già intuito nella sua presentazione: “autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile”. Sono le stesse qualità che servono a questo brano.

RICORDI TESTO

Sono
Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni
che poi Ritorni
con il mio riflesso nei tuoi occhi
non è più quello di prima
non dirmi che, non dirmi che, non dirmi che
è finita
non sarò più come prima
non è più quello di prima
non dirmi che, non dirmi che, non dirmi che è finita

(testo completo in arrivo)

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