Blanco e Grignani, “Peggio del diavolo”: quando due ribelli si incontrano e riconoscono

Blanco torna con una nuova collaborazione insieme a Gianluca Grignani in Peggio del diavolo, brano condiviso sui social e già al centro dell’attenzione per il suo immaginario intenso e diretto. Il pezzo si inserisce in una fase di scrittura più personale e istintiva. Di seguito testo e significato di Peggio del diavolo di Blanco.

Blanco e Gianluca Grignani: una stima che viene da lontano

Questa collaborazione non nasce dal nulla. Negli anni, Blanco e Gianluca Grignani si sono manifestati reciproca stima più volte. Blanco ha sempre detto di stimare il cantautore ribelle che, da Destinazione Paradiso a Falco e metà, ha saputo combattere contro l’immagine che la discografia voleva dargli, fino ad arrivare a dischi di rottura come La Fabbrica di Plastica. Grignani ha sempre ricambiato.

Quando nel 2023 scoppiò il caso sul palco dell’Ariston con le rose, fu proprio Grignani a difendere Blanco a spada tratta: “Se non mi fossi sentito in cuffia sul palco io a vent’anni avrei probabilmente fatto di peggio…”. Una frase che dice molto sul tipo di comprensione che esiste tra i due.

Blanco – Testo e significato di Peggio del diavolo

Peggio del diavolo si muove su un doppio livello: il rapporto umano e una riflessione su identità, eccesso e autodistruzione. Il titolo non indica qualcosa di esterno, ma una condizione interna.

La presenza di Grignani rafforza questa lettura. La sua scrittura, spesso legata a fragilità e conflitto, si intreccia con quella di Blanco in un dialogo tra generazioni che condividono la stessa urgenza espressiva.

Blanco descrive il brano come un “manifesto” o “un avvertimento”: non solo racconto personale, ma presa di posizione. La musica come spazio in cui riconoscere i propri limiti e metterli in discussione.

Di seguito il testo completo del post condiviso dall’artista:

“Gian per me è una leggenda. Ha scritto canzoni senza tempo. Gian mi ha sempre capito, anche nei miei momenti più folli. Questa canzone per me è un manifesto, o forse ancora meglio un avvertimento. Non riesco a smettere di ascoltarla”

Nel video che accompagna il brano, è Grignani a prendere la parola in studio di registrazione dove, parlando con il giovane Riccardo, spiega che il pezzo da lui scritto gli ha fatto venire i brividi. Una reazione che dice più di qualsiasi comunicato.

Blanco – Peggio del diavolo – TESTO

Testo non ancora disponibile.

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Foto Grignani di Ste Brovetto