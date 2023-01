Roberto Bolle e Blanco insieme. Il video dell’esibizione sulle note di “Blu celeste”

La sera dell’1 gennaio è andato in onda lo show di Roberto Bolle ormai divenuto in classifico del palinsesto di Rai 1, Danza con me. E tra i tantissimi ospiti dello spettacolo che hanno affiancato il ballerino c’è stato anche uno degli idoli delle nuove generazioni, Blanco.

La musica delle Generazione Z, ma non solo, ha incontrato il mondo della danza classica in una Perfomance in cui Blanco si è esibito con una delle sue canzoni più amate, Blu celeste, pezzo dedicato ad una persona scomparsa che ha dato il titolo al suo primo album uscito a settembre del 2021.

Quello che è ne venuto fuori è stato un momento di arte pura, un confronto generazionale che, semmai ce ne fosse stato bisogno ribadisce che le cose belle non hanno età, pubblico e non conoscono barriere.

Un’esibizione che ha visto Roberto Bolle accompagnare il cantautore danzando con una coreografia impreziosita da un gioco di specchi con Blanco, inizialmente seduto sul pianoforte, accompagnato dal suo amico, Producer e fratello di musica, Michelangelo (qui per conoscerlo meglio).

