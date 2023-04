“Innamorato” di Blanco debutta con quasi 4 milioni di stream su Spotify nel giorno d’uscita

Blanco Innamorato streaming Spotify del nuovo album nel giorno di uscita.

Venerdì 14 è uscito il nuovo disco di Blanco, 11 nuove canzoni a cui si aggiunge il singolo L’Isola delle rose uscito lo scorso febbraio. Un ritorno molto atteso che arriva a meno di due anni dall’album di debutto, Blu celeste.

Un’aspettativa alta non solo per la grande campagna marketing messa in piedi da Island Records, tra serenate live in giro per l’Italia e Billboard in Times Square, ma anche per la presenza di un duetto con Mina, Un briciolo di allegria, già estratta come singolo ufficiale di lancio visto che anche Mina, venerdì 21 aprile, tornerà con un nuovo disco.

In attesa di scoprire l’ovvio, ovvero che venerdì prossimo Innamorato di Blanco (qui trovate la nostra recensione) debutterà al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti, andiamo a scoprire come si sono comportate le canzoni del disco nelle prime 24h su Spotify.

