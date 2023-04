Nel nuovo disco di Mina, “Ti amo come un pazzo”, si va dalla ballad al rock passando per il bolero. Ecco tutte le versioni in uscita

Esce il 21 aprile Ti amo come un pazzo il nuovo disco di inediti da solista di Mina, il primo dai tempi di Maeba del 2018, album certificato con il disco d’oro.

Nel 2018 la Tigre di Cremona ha pubblicato un album omaggio a Lucio Battisti, Paradiso (Battisti Songbook), e nel 2019 un album in coppia con Ivano Fossati, Mina Fossati. Entrambi i progetti sono stati certificati con il disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute.

Ora, come già annunciato nelle scorse settimane, Mina torna con un disco di cui ancora non ha svelato la copertina (quella che gira in rete è provvisoria) che unirà diversi generi musicali e la vedrà duettare con l’artista rivelazione degli ultimi anni, Blanco, in Un briciolo di allegria.

In Ti amo come un pazzo Mina ha voluto far convivere atmosfere molto diverse tra loro. Dalla canzone drammatica e intensa ai pezzi ironici, dalla ballad raffinata al brano rock e persino un pezzo Bolero. All’interno del disco, concepito come un racconta d’amore per immagini musicali, anche il brano che sarà inserito nella colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek in uscita a Natale 2023.

Mina Ti amo come un pazzo, le versioni in uscita

Il nuovo disco di Mina uscirà in diverse versioni e conterrà un libretto di 16 pagine con fotografie inediti di Mauro Balletti. La produzione del progetto è di Massimiliano Pani mentre gli arrangiamenti sono di Franco Serafini, Ugo Bongianni e Massimiliano Pani.

Il disco al momento è in pre-order sul sito ufficiale PDU Music (qui) o su Discoteca Laziale.

Vinile standard

Vinile 180 grammi “Crystal” in edizione limitata e numerata (1000 pezzi)

Vinile con copertina alternativa in edizione limitata e numerata (1000 pezzi)

Cd

Digitale

Foto di copertina dal sito ufficiale PDU.