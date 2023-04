Blanco: testo e significato di “Un briciolo di allegria”, brano in duetto con Mina

Blanco Un briciolo di allegria testo e significato della terza traccia del nuovo album del cantautore, Innamorato, fuori per Island Records – Universal Music Italia dal 14 aprile 2023. In questo brano Blanco duetta con Mina.

In Innamorato Blanco si spoglia, ancora una volta, di ogni sovrastruttura e sceglie di raccontarsi con l’autenticità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, dipingendo

un ritratto disarmante del suo mondo.

Una linea di continuità unisce queste 12 canzoni. Sono infatti 12 pagine di un diario che raccontano di nuove esperienze, di inevitabili cambiamenti e delle conseguenti scoperte.

BLANCO Un briciolo di allegria significato del brano

Un dialogo profondo, sentito, vissuto, oltre i gap generazionali, una traccia destinata a restare nel tempo. Nella voce di Mina si legge tutta la sua storia, la grana vocale di Blanco è ora eterea, quasi angelicata, ora scura e solenne.

Il tetto blu del mondo, rischiarato dalla luna, è vigile osservatore di questo incontro e fruttuoso scambio, dove prendere coscienza di ciò che si è stati è il primo passo per tornare a bramare quel briciolo di allegria, di sentimento puro e catartico, e la granitica certezza che non invecchia mai ciò che vive dentro noi.

Mina ha conosciuto Blanco grazie al nipote, grande fan del cantautore, che le ha fatto sentire la versione acustica di Notti in bianco.

BLANCO un briciolo di allegria testo e audio

In mezzo al viale

giocavo a pallone

sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux immerso nel verde

dove Dio creò distese di niente

Se non è sincero

se l’amore è vero muori dentro

un sentimento puro, no non ha futuro se ti perdo

della mia vita che non è infinita ha un prezzo onesto

ma per fortuna che

Poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna

forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano

con una matita scriverei una poesia pa pa pa pa pa pa

per un briciolo di allegria pa pa pa pa pa pa

Tutte le offese che vuoi

non serviranno se puoi parlare

con me

ed è difficile saper distinguere l’amore

dalla follia

Se non è sincero

se l’amore è vero muori dentro

un sentimento puro, no non ha futuro se ti perdo

della mia vita che non è infinita ha un prezzo onesto

ma per fortuna che

Poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna

forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano

con una matita scriverei una poesia pa pa pa pa pa pa

per un briciolo di allegria pa pa pa pa pa pa

E non invecchia mai

ciò che vive dentro noi

e non sbiadisce mai

come foto polaroid

Se non mi domando

chi eravamo

io non mi ricordo

chi siamo

per un briciolo di allegria

pa pa pa pa pa pa