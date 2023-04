Blanco torna con “Innamorato”. Il re è nudo e tutti possono leggere ciò che ha scritto dentro… ed è unico!

Blanco Innamorato recensione del secondo album del giovane cantautore a cura di Fabio Fiume.

Lo stile musicale potrebbe renderlo uguale a mille altri. Le basi quasi totalmente campionate e l’utilizzo degli effetti sulla voce ne fanno un artista che per facilità potrebbe essere ascritto al filone dei rapper/trapper; facendolo però si commetterebbe un errore imperdonabile.

Blanco è molto più di questo, soprattutto se si cancella qualche intemperanza, qualche errore di percorso e lo si considera solo per quel che propone.

Che sappia cantare, ad esempio, lo ha già dimostrato a più riprese sul palco più prestigioso d’Italia ma la cosa più importante è senz’altro capire che ha davvero qualcosa da dire, che non racconta, per sembrare figo, storie di periferie malsane, tutte gang, pu***ne, marchi da esibire e soldi facili; racconta di tormenti esistenziali, della sua crescita come persona, di sentimenti che si evolvono ed a volte possono far male. Parla di sè, parla di quel che è.

Si racconta, si sfoga. E’ quasi come una seduta d’analisi dove il re è nudo e tutti possono leggere ciò che è scritto sulla pelle, al di là dei tanti visibili tatuaggi.

Cosa che colpisce a più riprese della scrittura dell’artista è il suo vestire le canzoni, composte sempre assieme al fido Michelangelo, abbinando il profondo legame con la modernità di stile, di linguaggio, spesso per nulla forbito ma quasi mai fuori luogo per il senso del discorso, ad un velo di malinconia che le rende arpioni per le pareti del cuore; le rende per tutti, non solo per i ragazzi della sua generazione o per il pubblico teen.

Blanco innamorato recensione

Il duetto con Mina, Un Briciolo Di Allegria, brano atto a fare da apripista per l’album, nonché secondo singolo dopo l’anticipo de’ L’Isola Delle Rose, arriva a dimostrare tutto questo: il cantare dietro alla signora della nostra musica, senza sfigurare, rinunciando, tranne che per l’avvio, alla protezione dell’effetto modaiolo nell’incontro delle voci e raccontando di una storia da scrivere a matita, dopo essere stati stropicciati dalla vita.

L’incipit dell’inciso melodicamente fa tanto Mina/Celentano, per poi scivolare verso un ipnotico pappapappa che è impossibile non ricordare. Ed è già hit.

Lacrime Di Piombo è la nuova ballad strappanima sopra un tappeto di piano leggero che è facile ipotizzare entrerà nei cuori di chi ha lacrime da asciugare dietro i noti occhiali qui citati, così come è romanticissima la title track, Innamorato, dove invece si passa prevalentemente a chitarra e voce.

Che Blanco parli di sé lo si evince anche dal brano intitolato Giulia , dal nome della sua ex ragazza e pezzo chiaramente dedicato alla fine della storia, su cui si concentrò non poca attenzione gossippara l’anno scorso, proprio dopo la vittoria a Sanremo.

La ricerca della mattonella sicura, del posto da chiamare casa è alla base della bella La Mia Famiglia.

Michelangelo esplora sonorità che allargano il tiro, andando dai già sperimentati anni 80, all’essenzialità di strumenti nudi e crudi laddove il messaggio ha già una sua forza esplicativa che non necessita di altro.

Si passa poi per alcune soluzioni più comuni negli anni ’90, come la propensione Jungle di Raggi Del Sole o della sincopata Ancora Ancora Ancora, fino a tirare fuori addirittura i mandolini, per contraltare, nella conclusiva Vada Come Vada, che ha quell’atmosfera di fine vacanza, quando ti rendi conto che quello che stai vedendo in spiaggia con gli amici è uno degli ultimi tramonti di un’Estate che sta per salutarci.

Innamorato è un album curato, una fotografia che ferma oggi il volto di Riccardo, che lascia solo in alcuni momenti proteggersi dalla sfrontatezza di Blanco. E’ una linea della vita di chi ha imparato a correre oltre il dovuto ma che non ha paura di dire: aspetta un attimo, mi fermo, voglio mostrarti il panorama, voglio mostrarti me.

BRANI MIGLIORI: Un Briciolo Di Allegria, La Mia Famiglia, L’Isola Delle Rose, Innamorato, Lacrime Di Piombo, Vada Come Vada

VOTO: Otto 1/2

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨

Tracklist

Queste le 12 canzoni contenute nel disco: