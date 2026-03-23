Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Il Concerto del Primo Maggio di Roma entra nel vivo. Sono 120 gli artisti selezionati per la fase successiva di 1MNEXT 2026, il contest dedicato agli emergenti che porterà tre vincitori sul palco del Concertone.

Dopo oltre 1700 iscrizioni, la direzione artistica ha scelto i progetti che accedono alla nuova fase. Da oggi, 23 marzo, si apre anche il voto del pubblico, attivo fino al 6 aprile sul sito ufficiale del contest.

I 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Ecco l’elenco completo dei progetti scelti, divisi per iniziale. Tra loro troviamo anche qualche volto e voce già noti al pubblico.

Dall’ultima edizione di Sanremo Giovani troviamo per esempio AMSI, CAINERO, Le Larve e Renato D’Amico.

Da X Factor invece Daiana Lou, Versailles, Margherita Principi e la vincitrice Kimono mentre da un’edizione passata di Amici, Federica Marinari.

A

ALANIS, ALBA, ALEC TEMPLE, ALEK, ALEX LAME, ALMA, AMBIDESTRO, AMSI, ANELIE, ANGELA IRIS, ANGELA TESONE, ARIA, ARIO, ARTURO, AXEL

B

BADLA, BAMBINA, BARTOWSKI, BEATRICE, BESSYE, BIANCAMARE, BOHRIS, BUSH

C

CAINERO, CALÌA, CALLIOPE, CAMILLA PNK, CAMO, CECILIA BALIVA, CESARE BLANC, CHARLOTTE CARDINALE, CHIARA ACCARDI, CHIARÉ, COMEILMIELE, CORPOCELESTE, CRISTIANA VERARDO

D

DAIANA LOU, DARIO COMPARINI, DECROW, DEMO, DEVA, DIMAGGIO

E

ÈDELA, ÉIRIN, ELENA ROMANO, EMANUELE CAMPIGLIA, ENÉ, ESERA

F

FEDERICA MARINARI, FLOWERS FOR BOYS, FOGLIE, FRAMMENTI, FRISÀRI

G

G3M, GEMMA, GIORGIA FARAONE, GIOVAMI, GIOVEDÌ, GIULIA LEONE, GIULIETTACOME

H

HELENA, HIBISCUS

I

ILARIA KAPPLER

J

JANAKI, JASMINE

K

KATANA KOALA KIWI, KIMONO, KISME, KLEM

L

L’OPERAZIONE CAMARILLO, LA SOLITUDE, LE LARVE, LIVREA, LO SLÈ, LO-FI LE FUSA, LORENZO PUCCI

M

MACADAMIA, MANGI, MARCIO, MARCO THOMAS, MARE, MAREDÈ, MARGHERITA PRINCIPI, MARGHERITA ZERBINI, MARZO, MATÌS, MAUDE, MECHA PRJT, MILOMARIA, MONTEGRO

N

N’ICE CREAM, NADAZ, NARA, NARTICO, NEARTICA, NICOLE BULLET, NOT GOOD, NOVELLA, NUDA, NUDI

O

OPHELIA LIA

P

PESTIFERO, PILAR BRUNENGO

Q

QSHA

R

RENATO D’AMICO

S

SAIRO, SAN JUNO, SÈDINE, SELLI, SHIZARINA, SIDSTOPIA, SLEBO, SNAP-OUT, STEREO8, SUNKEN

T

TUFO

V

VAEVA, VELVET NOISE, VENTITREVOLTEMARIO, VERSAILLES

Come funziona il voto e cosa succede adesso

Da oggi, lunedì 23 marzo, fino al 6 aprile, il pubblico può votare online sul sito ufficiale di 1MNEXT 2026. Il voto della rete peserà per il 25% sulla valutazione finale, mentre il restante 75% sarà affidato alla giuria di qualità.

La giuria è composta da Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio e presidente, Marta Venturini, Lucia Stacchiotti, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

Saranno almeno 10 i progetti a passare alla fase successiva, con finali live previste nel mese di aprile a Roma. Da lì usciranno i 3 vincitori di 1MNEXT 2026, che saranno invitati a esibirsi sul palco del Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano.

Dal contest al palco del Primo Maggio

Nell’edizione 2025 a vincere è stata Dinìche con FUOCHI AMMARE.

Negli anni, il contest si è trasformato in uno spazio concreto per portare artisti emergenti su uno dei palchi più simbolici della musica live italiana, anche se dentro lo spettacolo televisivo la loro presenza resta spesso laterale rispetto al resto del racconto.

Questo l’albo dei vincitori dell’1MNEXT: