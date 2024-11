Le Larve: fuori il nuovo disco “La Versione di un Matto”, che esplora le fragilità e la bellezza dell’essere umano

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali e in edizione limitata in vinile, il nuovo disco de Le Larve, “La versione di un Matto“, per Danel, distribuzione Believe Digital.

Nel progetto troviamo brani che vanno dal pop all’alternative rock, con testi profondi e un sound maturo. I temi raccontati sono le fragilità, le sfide interiori e la complessa bellezza dell’essere umano, il tutto attraverso un percorso di crescita e introspezione.

Le Larve tornano con questo nuovo disco otto anni dopo il loro primo lavoro “Non sono d’accordo” e due anni dopo l’uscita dell’ultimo singolo “Fine della festa“, prima dei brani “Eau de Parfum“, “Incel (Amico Mio)” e “Invisibile” che, usciti negli scorsi mesi, hanno anticipato questo nuovo album.

In “La Versione di un Matto“, la band formata da Jacopo Castagna (Voce), Mattia Micalitch (Basso), Stefano Maura (Chitarra) ed Edoardo Guerrazzi (batteria), invita a fermarsi, ascoltare e riflettere, facendosi accompagnare dalle melodie avvolgenti e dai testi che arrivano dritti al cuore.

le larve – la versione di un matto: la tracklist

Ecco la tracklist completa del nuovo disco de Le Larve:

1. Eau de Parfum

2. Caos (Un Po’ Più in Là)

3. Amsterdam (Fottute Campane)

4. Oggi Piove L’Universo

5. Invisibile

6. Incel (Amico Mio)

7. 10 Piani

8. La Versione di un Matto