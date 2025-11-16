16 Novembre 2025
Lorenza Ferraro
Interviste
Sanremo Giovani 2025, Cainero: “Nuntannamurà dà voce alla mia frustrazione. Togliamoci le maschere”

Il brano parla delle maschere che indossiamo, anche a costo di perdere noi stessi, pur di raggiungere un obiettivo: "Non sono così, ma ci sto bene"

Sanremo Giovani 2025: "Nuntannamurà", l'intervista ad Cainero
A poco più di 24 ore dal primo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2025, abbiamo incontrato virtualmente Cainero, che ci ha presentato Nuntannamurà, il brano con cui proverà a conquistare uno dei due pass per Sanremo 2026.

In questo mondo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, ci obbligano ad indossare una maschera e ad essere quello che vogliono gli altri, senza mai pensare a quello che vogliamo noi artisti, che prima di tutto siamo delle persone“.

Ed ecco che il brano non fa altro che dare voce alla frustrazione e alla rabbia dell’artista, che affronta così il tanto complesso meccanismo dell’accettazione, che spesso – pur di raggiungere un determinato obiettivo – ci porta ad indossare delle maschere, con le quali però finiamo per perdere di vista chi siamo realmente: “Non sono così ma ci sto bene“.

SANREMO GIOVANI 2025: CAINERO, “NUNTANNAMURà” – L’INTERVISTA

Qui, a seguire, la nostra video-intervista, durante la quale Cainero si è raccontata a cuore aperto, tra musica e ricordi.

All Music Italia

