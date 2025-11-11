11 Novembre 2025
11 Novembre 2025

Sanremo Giovani 2025, prima serata: sei artisti aprono la gara. Ecco chi passa il turno

La nuova edizione debutta su Rai 2 con la prima delle quattro serate eliminatorie

I sei artisti della prima puntata di Sanremo Giovani 2025: Antonia, Joseph, Cmqmartina, La Messa, Xhovana e Renato D’Amico
Sanremo Giovani 2025, prima serata. Sei cantanti in gara ma solo 3 passeranno alla semifinale.

Stasera, martedì 11 novembre, inizia ufficialmente Sanremo Giovani 2025. Dopo settimane di attesa, i 24 brani selezionati dalla Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti approdano su Rai 2 per la prima delle quattro serate eliminatorie che decreteranno i sei finalisti di Sarà Sanremo.

Un’edizione che parte già con una novità: dopo le polemiche dello scorso anno legate agli orari d’inizio – con puntate iniziate ben oltre la mezzanotte – il programma prende il via alle 23:40, subito dopo il programma di prima serata di Rai 2. Una scelta che prova a restituire visibilità ai giovani

Sanremo Giovani 2025 – prima serata

La serata inizia con Carlo Conti che appare in video per dedicare la puntata del programma a Pippo Baudo e a Peppe Vessicchio che tanti giovani ha accompagnato sul palco.

In gara questa sera i primi sei artisti dei ventiquattro totali, che si sfideranno in tre duelli diretti. I protagonisti della prima puntata sono:

AntoniaLuoghi Perduti (Sony Music Italy)

JosephFenomenale (Island Records/Universal Music)

CmqmartinaRadio Erotika (Epic/Sony Music)

La MessaMaria (TIME/Metatron)

Renato D’AmicoBacio Piccolino (BMG)

XhovanaEgo (Mendaki/Orangle)

La conduzione è affidata a Gianluca Gazzoli mentre è confermata la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia con, a supervisionare e votare fuori onda,  Carlo Conti e Claudio Fasulo.

La formula resta invariata: tre sfide dirette tra gli artisti in gara, con i tre vincitori che accederanno al turno successivo, mentre gli altri dovranno dire addio alla corsa verso l’Ariston. Al termine delle quattro serate, resteranno in gara solo 12 nomi, che si sfideranno nella semifinale del 9 dicembre, in vista della finalissima del 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, dove i due vincitori conquisteranno il pass per il Festival di Sanremo 2026.

A loro si aggiungeranno due artiti provenienti da Area Sanremo, per formare la categoria Nuove Proposte con quattro talent in gara.

I link utili per seguire Sanremo Giovani 2025

Articolo in aggiornamento dopo la puntata, con i risultati delle sfide e i nomi dei tre artisti qualificati alla semifinale. Clicca in basso su continua

Continua

