11 Novembre 2025
di
Alvise Salerno
Festival di Sanremo
Condividi su:
11 Novembre 2025

Sanremo Giovani 2025, le pagelle dei 24 in gara. Una tragedia di copia, incolla e banalità… si salvano in pochi

Ventiquattro artisti, pochi brani originali e tante somiglianze: ecco i voti e i giudizi di Alvise Salerno.

Festival di Sanremo di Alvise Salerno
Sanremo Giovani 2025 pagelle All Music Italia
Condividi su:

Sanremo Giovani sta per cominciare: oggi, 11 novembre, inizierà la gara dei 24 cantanti selezionati dalla commissione e, come ogni anno, i brani sono stati resi noti sulla piattaforma digitale della Rai per permettere anche al pubblico di ascoltarli in anteprima. Ed è per questo che è tempo di pagelle ai brani in gara.

Quest’anno il livello non è altissimo: i brani sembrano la copia della copia e gli artisti maggiormente presi a modello sono Marco Mengoni, Olly e Blanco, ma c’è spazio anche per Clara e Rosa Chemical. Sono pochissimi gli esempi di originalità e, quando manca quella, almeno i cantanti in gara sono riusciti a metterci identità e intenzione.

Poco, davvero poco da salvare in un’edizione che rischia di diventare la meno interessante di sempre, dopo quella di due anni fa con Clara, Santi Francesi e bnkr44 — che partivano super avvantaggiati ancor prima di cominciare (e infatti hanno vinto) — e quella dello scorso anno, segnata da polemiche di ogni tipo.

Di seguito le pagelle a cura di Alvise Salerno, firma di All Music Italia, divulgatore musicale e conduttore radiofonico che ogni venerdì cura le recensioni delle nuove uscite discografiche.

Se vuoi conoscere voti e giudizi clicca in basso su CONTINUA.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Luca Jurman e Fedez durante la puntata di Pulp Podcast dedicata a talent, Zerbi e Spotify 1

Luca Jurman ospite di Pulp Podcast e anche Fedez dice la sua su talent, De Filippi, Zerbi e Spotify
Amici 25 pagelle settima puntata 9 novembre 2

Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 3

Nicolò Filippucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 4

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa Esibizionista testo e significato 6

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Gio Evan L'Affine del Mondo scaletta concerto Teatro Arcimboldi 8

"L'Affine del Mondo", agli Arcimboldi Gio Evan conia un nuovo verbo: "ACCANTARE"
Beppe Vessicchio omaggiato dagli artisti italiani dopo la sua scomparsa 9

Beppe Vessicchio: il ricordo degli artisti italiani che hanno lavorato con lui e non solo
Primo piano di Antonia Nocca 10

Antonia a Sanremo Giovani: ecco cosa sono i i suoi Luoghi Perduti (video intervista)

Cerca su A.M.I.