Sanremo Giovani 2025, le pagelle dei 24 in gara. Una tragedia di copia, incolla e banalità… si salvano in pochi

Sanremo Giovani sta per cominciare: oggi, 11 novembre, inizierà la gara dei 24 cantanti selezionati dalla commissione e, come ogni anno, i brani sono stati resi noti sulla piattaforma digitale della Rai per permettere anche al pubblico di ascoltarli in anteprima. Ed è per questo che è tempo di pagelle ai brani in gara.

Quest’anno il livello non è altissimo: i brani sembrano la copia della copia e gli artisti maggiormente presi a modello sono Marco Mengoni, Olly e Blanco, ma c’è spazio anche per Clara e Rosa Chemical. Sono pochissimi gli esempi di originalità e, quando manca quella, almeno i cantanti in gara sono riusciti a metterci identità e intenzione.

Poco, davvero poco da salvare in un’edizione che rischia di diventare la meno interessante di sempre, dopo quella di due anni fa con Clara, Santi Francesi e bnkr44 — che partivano super avvantaggiati ancor prima di cominciare (e infatti hanno vinto) — e quella dello scorso anno, segnata da polemiche di ogni tipo.

Di seguito le pagelle a cura di Alvise Salerno, firma di All Music Italia, divulgatore musicale e conduttore radiofonico che ogni venerdì cura le recensioni delle nuove uscite discografiche.

Se vuoi conoscere voti e giudizi clicca in basso su CONTINUA.