Testo e significato di Mantra, il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, disponibile in digitale e in radio dal 29 maggio 2026. Un brano estivo costruito con una scrittura più diretta e ritmica rispetto alle precedenti uscite del cantante, pensato per accompagnare la stagione calda con un’energia leggera ma riconoscibile.

Con questa canzone il giovane cantautore prova trasformare in canzone quel senso di leggerezza e voglia di vivere che caratterizza l’estate. Una scelta stilistica che mostra una nuova fase del percorso di Nicolò Filippucci, già passato dall’esperienza ad Amici e dalla vittoria di Sanremo Giovani, e che oggi si rivolge in modo più trasversale a un pubblico generazionale.

Nicolò Filippucci – Mantra : il significato del brano

L’idea alla base di Mantra sta nel titolo. Per Nicolò Filippucci un mantra è una parola, una sensazione o una musica capace di rimettere in equilibrio. Il brano è costruito proprio su questa funzione: far staccare dai pensieri, vivere il momento, creare quel loop sonoro che cambia l’umore senza chiedere altro.

A spiegarlo è lo stesso artista:

“Per me un mantra è una parola, una sensazione o una musica che ti rimette in equilibrio. Volevo un brano che facesse questo: staccare dai pensieri e farti vivere il momento. Per me ‘Mantra’ è proprio questo: un loop positivo che ti cambia l’umore.”

Sul piano del testo, la canzone si muove dentro una scena notturna riconoscibile: una discoteca a vista panoramica, una notte rosa con Cosmopolitan in mano, un’attrazione che si costruisce sulla distanza prima ancora che sul contatto. Nicolò Filippucci sceglie immagini concrete invece che analisi: la pelle, la sete, la luna sulla schiena, una bocca magnetica che chiama e richiama. Tutto resta nel territorio del gesto, dell’istante.

Il testo di Mantra

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Un’altra luna, che brilla sulla schiena

un’altra curva dove perdermi stasera

ma vorrei finire […] ad un filo dal guardrail

rischiare tutto per un battito frenetico

Uh è una discoteca a vista panoramica

ma come mai poi di più

e un’altra notte rosa Cosmopolitan

se non mi avvicino tu

Mi chiedi, vieni da dove vieni

diventi rosso tutto seni, pieni

poi due mani ci cascherò di brutto

Balla, come la pelle sopra a un’altra

come la sete che non passa

ogni volta che pesta un dramma

si ripete la notte un mantra, mantra

Uhm la tua bocca magnetica

che mi chiama e richiama

dimmi tutta la verità

anche l’angelo veste Prada

sarà la moda ma stona

con tutti i tuoi segreti

male che vada li sappiamo io e te

Uh è una discoteca a vista panoramica

ma come mai poi di più

e un’altra notte rosa Cosmopolitan

se non mi avvicino tu

Uh è una discoteca a vista panoramica

ma come mai poi di più

e un’altra notte rosa Cosmopolitan

se non mi avvicino tu

Balla, come la pelle sopra a un’altra

come la sete che non passa

si ripete la notte un mantra, mantra

Se non mi avvicino tu

Mi chiedi, vieni da dove vieni

diventi rosso tutto seni, pieni

poi due mani ci cascherò di brutto

Balla, come la pelle sopra a un’altra

come la sete che non passa

ogni volta che pesta un dramma

si ripete la notte un mantra, mantra

Una nuova direzione per Nicolò Filippucci dopo Sanremo Giovani

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani e il successivo passaggio al Festival di Sanremo, Mantra continua come il precedente singolo, Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore, su una scrittura più rapida, più ballabile, più affine al linguaggio dei coetanei. Nicolò Filippucci mostra qui un’altra possibilità del suo percorso, allontanandosi dal cantautorato più introspettivo dei precedenti pezzi per provare un’estetica più immediata.

Crediti del brano

Titolo: Mantra

Artista: Nicolò Filippucci

Data di uscita: 28 maggio 2026 (digitale e radio)

Nicolò Filippucci, “Mantra”: domande frequenti

Quando esce “Mantra” di Nicolò Filippucci?

Il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, Mantra, è disponibile in digitale e in radio dal 29 maggio 2026.

Qual è il significato di “Mantra” di Nicolò Filippucci?

Mantra nasce dall’idea che un mantra sia una parola, una sensazione o una musica capace di rimettere in equilibrio. Il brano è costruito come un loop sonoro positivo pensato per staccare dai pensieri e vivere il momento, dentro un’ambientazione notturna fatta di discoteca, attrazione e ripetizione protettiva.

Chi è Nicolò Filippucci?

Nicolò Filippucci è un cantautore italiano emerso prima ad Amici e poi grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, che gli ha aperto il passaggio al Festival di Sanremo. Mantra rappresenta una nuova direzione del suo percorso, più immediata e generazionale.

Esiste il videoclip di “Mantra”?

Sì. Insieme al singolo è disponibile anche il visual ufficiale di Mantra, che accompagna online la pubblicazione del brano.

Cosa significa il verso “anche l’angelo veste Prada” in “Mantra”?

Il verso è una citazione esplicita del titolo cinematografico Il diavolo veste Prada, rovesciato in “anche l’angelo veste Prada”. Nel contesto del brano, Nicolò Filippucci lo usa per raccontare l’ambiguità di chi appare candido ma nasconde segreti: la moda dell’apparenza che stona con la verità sottostante.