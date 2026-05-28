29 Maggio 2026
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29 Maggio 2026

Nicolò Filippucci, “Mantra”: testo, significato del singolo per l’estate 2026

Una scrittura più ballabile e generazionale, costruita come un loop sonoro che cambia l'umore.

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Nicolò Filippucci nella foto promo del singolo Mantra, con occhiali da sole e camicia chiara
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Testo e significato di Mantra, il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, disponibile in digitale e in radio dal 29 maggio 2026. Un brano estivo costruito con una scrittura più diretta e ritmica rispetto alle precedenti uscite del cantante, pensato per accompagnare la stagione calda con un’energia leggera ma riconoscibile.

Con questa canzone il giovane cantautore prova trasformare in canzone quel senso di leggerezza e voglia di vivere che caratterizza l’estate. Una scelta stilistica che mostra una nuova fase del percorso di Nicolò Filippucci, già passato dall’esperienza ad Amici e dalla vittoria di Sanremo Giovani, e che oggi si rivolge in modo più trasversale a un pubblico generazionale.

Nicolò FilippucciMantra: il significato del brano

L’idea alla base di Mantra sta nel titolo. Per Nicolò Filippucci un mantra è una parola, una sensazione o una musica capace di rimettere in equilibrio. Il brano è costruito proprio su questa funzione: far staccare dai pensieri, vivere il momento, creare quel loop sonoro che cambia l’umore senza chiedere altro.

A spiegarlo è lo stesso artista:

“Per me un mantra è una parola, una sensazione o una musica che ti rimette in equilibrio. Volevo un brano che facesse questo: staccare dai pensieri e farti vivere il momento. Per me ‘Mantra’ è proprio questo: un loop positivo che ti cambia l’umore.”

Sul piano del testo, la canzone si muove dentro una scena notturna riconoscibile: una discoteca a vista panoramica, una notte rosa con Cosmopolitan in mano, un’attrazione che si costruisce sulla distanza prima ancora che sul contatto. Nicolò Filippucci sceglie immagini concrete invece che analisi: la pelle, la sete, la luna sulla schiena, una bocca magnetica che chiama e richiama. Tutto resta nel territorio del gesto, dell’istante.

Il testo di Mantra

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Un’altra luna, che brilla sulla schiena
un’altra curva dove perdermi stasera
ma vorrei finire […] ad un filo dal guardrail
rischiare tutto per un battito frenetico

Uh è una discoteca a vista panoramica
ma come mai poi di più
e un’altra notte rosa Cosmopolitan
se non mi avvicino tu

Mi chiedi, vieni da dove vieni
diventi rosso tutto seni, pieni
poi due mani ci cascherò di brutto

Balla, come la pelle sopra a un’altra
come la sete che non passa
ogni volta che pesta un dramma
si ripete la notte un mantra, mantra

Uhm la tua bocca magnetica
che mi chiama e richiama
dimmi tutta la verità
anche l’angelo veste Prada
sarà la moda ma stona
con tutti i tuoi segreti
male che vada li sappiamo io e te

Uh è una discoteca a vista panoramica
ma come mai poi di più
e un’altra notte rosa Cosmopolitan
se non mi avvicino tu

Uh è una discoteca a vista panoramica
ma come mai poi di più
e un’altra notte rosa Cosmopolitan
se non mi avvicino tu

Balla, come la pelle sopra a un’altra
come la sete che non passa
si ripete la notte un mantra, mantra

Se non mi avvicino tu
Mi chiedi, vieni da dove vieni
diventi rosso tutto seni, pieni
poi due mani ci cascherò di brutto

Balla, come la pelle sopra a un’altra
come la sete che non passa
ogni volta che pesta un dramma
si ripete la notte un mantra, mantra

Una nuova direzione per Nicolò Filippucci dopo Sanremo Giovani

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani e il successivo passaggio al Festival di Sanremo, Mantra continua come il precedente singolo, Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore, su una scrittura più rapida, più ballabile, più affine al linguaggio dei coetanei. Nicolò Filippucci mostra qui un’altra possibilità del suo percorso, allontanandosi dal cantautorato più introspettivo dei precedenti pezzi per provare un’estetica più immediata.

Crediti del brano

Titolo: Mantra
Artista: Nicolò Filippucci
Data di uscita: 28 maggio 2026 (digitale e radio)

Nicolò Filippucci, “Mantra”: domande frequenti

Quando esce “Mantra” di Nicolò Filippucci?

Il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, Mantra, è disponibile in digitale e in radio dal 29 maggio 2026.

Qual è il significato di “Mantra” di Nicolò Filippucci?

Mantra nasce dall’idea che un mantra sia una parola, una sensazione o una musica capace di rimettere in equilibrio. Il brano è costruito come un loop sonoro positivo pensato per staccare dai pensieri e vivere il momento, dentro un’ambientazione notturna fatta di discoteca, attrazione e ripetizione protettiva.

Chi è Nicolò Filippucci?

Nicolò Filippucci è un cantautore italiano emerso prima ad Amici e poi grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, che gli ha aperto il passaggio al Festival di Sanremo. Mantra rappresenta una nuova direzione del suo percorso, più immediata e generazionale.

Esiste il videoclip di “Mantra”?

Sì. Insieme al singolo è disponibile anche il visual ufficiale di Mantra, che accompagna online la pubblicazione del brano.

Cosa significa il verso “anche l’angelo veste Prada” in “Mantra”?

Il verso è una citazione esplicita del titolo cinematografico Il diavolo veste Prada, rovesciato in “anche l’angelo veste Prada”. Nel contesto del brano, Nicolò Filippucci lo usa per raccontare l’ambiguità di chi appare candido ma nasconde segreti: la moda dell’apparenza che stona con la verità sottostante.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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