23 Marzo 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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23 Marzo 2026

Nicolò Filippucci sceglie un titolo forte per anticipare l’album: “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”

Il singolo esce il 27 marzo: pop con influenze synth, prodotto da Starchild, scritto insieme a Gianpiero Gentile e Lele Esposito

News di Massimiliano Longo
Nicolò Filippucci in occasione dell'uscita del singolo "Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore"
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Nicolò Filippucci torna con TUTTE LE RAGAZZE VOGLIONO CANZONI D’AMORE, il nuovo singolo in uscita il 27 marzo. Un brano che, già dal titolo, suggerisce una direzione chiara e apre a una lettura sul suo significato, tra leggerezza apparente e bisogno di autenticità.

Il pezzo si muove su coordinate pop con influenze synth, costruito su una scrittura diretta che punta più sull’immediatezza che sulla sovrastruttura.

Nicolò Filippucci, “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”: testo e significato

TUTTE LE RAGAZZE VOGLIONO CANZONI D’AMORE parte da un’affermazione semplice, quasi provocatoria. Ma dietro questa apparente leggerezza si intravede una riflessione più ampia sul modo in cui le emozioni vengono raccontate.

Il significato del brano sembra stare proprio qui: nel rapporto tra ciò che ci si aspetta da una canzone e quello che invece si prova davvero. Da una parte l’idea della canzone d’amore “perfetta”, dall’altra una scrittura che cerca di restare spontanea, senza costruzioni eccessive.

Non è un pezzo che prova a essere definitivo. Piuttosto, si muove su una linea più istintiva, dove le parole arrivano prima della struttura e l’energia conta più della precisione.

Un equilibrio tra leggerezza e identità

Prodotto da Starchild e scritto dallo stesso Nicolò Filippucci insieme a Gianpiero Gentile, Lele Esposito nel testo. La musica è invece di Gianpiero Gentile, Lele Esposito e Simone Caputo. Il brano lavora su un contrasto preciso: suoni leggeri, quasi primaverili, e un sottofondo più personale che emerge tra le righe.

È in questo equilibrio che si gioca la direzione del singolo. Non tanto nel voler definire qualcosa, ma nel mostrare un’attitudine: quella di un artista che si muove ancora in ricerca, senza chiudersi dentro una formula già riconoscibile.

TUTTE LE RAGAZZE VOGLIONO CANZONI D’AMORE diventa così meno una dichiarazione e più un punto di partenza. Un modo per capire che tipo di scrittura vuole portare avanti, e quanto spazio lasciare alla spontaneità rispetto alle aspettative.

TESTO – NICOLÒ FILIPPUCCI – TUTTE LE RAGAZZE VOGLIONO CANZONI D’AMORE

Testo in arrivo prossimamente

 

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