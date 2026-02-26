Nicolò Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte 2026. Ad Angelica Bove i premi della critica

Nicolò Filippucci è il vincitore della 76esima edizione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Con il suo brano Laguna, il giovane cantautore umbro ha convinto il pubblico, che lo ha premiato con una percentuale schiacciante al televoto. Ad Angelica Bove, l’altra finalista, vanno invece entrambi i premi della critica, il “Mia Martini” e il “Lucio Dalla”.

Una vittoria schiacciante

La vittoria di Nicolò Filippucci è stata netta. Il cantautore ha ottenuto una percentuale complessiva del 60,1%. Un dato su tutti evidenzia il forte sostegno del pubblico: il televoto, che pesava per il 75% sul risultato finale, lo ha visto trionfare con una preferenza del 75%. Un vero e proprio plebiscito che conferma l’affetto di una fanbase costruita negli anni e consolidatasi durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Il gesto di Laura Pausini

La serata ha avuto anche un momento di forte carica simbolica. Laura Pausini, co-conduttrice della serata, ha accompagnato i due finalisti sul punto esatto del palco in cui Pippo Baudo la portò nel 1993, quando vinse proprio in quella stessa categoria con La solitudine. Un cerchio che si chiude, trent’anni dopo.

Ad Angelica Bove i premi della critica

Se il pubblico ha scelto Filippucci, la critica ha invece premiato Angelica Bove. La cantautrice si è aggiudicata entrambi i riconoscimenti più prestigiosi: il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa, e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa Radio-Tv-Web. Un en plein che consacra la sua canzone, Mattone, come la proposta più apprezzata dagli addetti ai lavori.

Chi è Nicolò Filippucci

Classe 2006, Nicolò Filippucci arriva alla vittoria di Sanremo Nuove Proposte dopo un percorso ricco di esperienze. Dallo studio della chitarra e del canto fin da bambino, alla vittoria di numerosi concorsi come il Tour Music Fest nel 2023, dove ha ottenuto il titolo di “Artist of the Year”. Il suo nome è noto al grande pubblico per la partecipazione all’edizione 2024/2025 di Amici, dove è arrivato fino alla semifinale, e per la vittoria del Fatti Sentire Festival, trasmesso su Rai 2, con una giuria che vedeva anche la presenza del nostro direttore, Massimiliano Longo.

Dopo l’EP Un’ora di follia, pubblicato per Warner Records Italy, con il brano Laguna ha conquistato prima Sanremo Giovani e ora la vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Il suo primo concerto è previsto per il 13 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano.